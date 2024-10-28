股息確實有可能是「左手換右手」！ 存股哥：但有些人能越換越多

在網路上論戰許久也是老鐵時常問我的話題，「股息到底是不是左手換右手」？我覺得要考量的點很多，每個人切入的角度也不同，但如果單純只講股息這件事，股息是左手換右手無庸置疑。

相同的股票、相同的現金殖利率，不同的兩個人來操作也可能得出兩種不同的結果，A、B兩人都以100塊買進這支5%殖利率的股票。

A在股價震盪時很沒信心的在90塊賣出，拿到5塊股息但賣在90塊，對A來說是左手換右手。B的耐心比較好一點，在股價漲到105塊時賣出，B多賺了5塊錢加上5塊股息，對B來說變成越換錢越多。

於是A憤憤不平的在網路上抱怨存股都是騙人的，股息是左手換右手，這時A確實講的沒錯，因為對A來說這個狀況是左手換右手。

另一邊的B或許沒有選擇賣出，他股息再投入持續參與市場成長，結果股價越漲越高股息累積越來越多，B說股息不是左手換右手，這時B講的也沒錯，兩種不同情況但兩個人都沒錯，那這樣到底誰對誰錯？

我覺得也不用去糾結哪種方式或是誰的論點才是對的，只要你的總值、獲利、股息有不斷的在成長，那你的方法就是對的，無論別人怎麼抨擊你的方法那都不重要。

就算很多人說你的方法不正確，提出100個論點來反駁你的方式，那也沒關係，只要你的投資模式是自己喜歡的節奏，也確實保持獲利的狀態，那就沒有問題。

別人說什麼一點都不重要，最重要的就是「相信你自己」。

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