00919、00713、00940、00933B…年領40萬股息達成！ 瑞奇媽：選好標的、持續買進
10月股息降落
2024的目標股息40萬，提前在10月完成了，瑞奇媽在9月開了槓桿，轉增貸資金注入約235萬。
所以提早到達標只是水到渠成的事，接下來的買入計劃會把市值型的ETF比重提高，但仍會買入高股息喔！
一樣有2023和2024的Before VS After
2024年10月
總共NT$ 116525
2024YTD：NT$ 486028
40萬達成率：121.51%
台積電：NT$ 5343
00919：NT$ 72710
00713：NT$ 37490
00940：NT$ 250
00948B：NT$ 282
00933B:NT$ 450
2023年10月
總共NT$22914
台積電：NT$3925
00919：NT$9170
00713：NT$9819
2022年開始在哀居分享股息，連續兩年都差一點點達到當年目標，2024年提前在10月達成40萬的年度目標，你們見證瑞奇媽的（沒有罵髒話）每一步「選好標的、持續買進」就是我的心法；目前依然有每月入帳的薪水，進到戶頭的股息一塊不花的繼續買入。
還有70天，今年就結束了你的未來想去哪？出門吧！只要出門，就一定會到。
◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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