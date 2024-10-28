00919、00713、00940、00933B…年領40萬股息達成！ 瑞奇媽：選好標的、持續買進

10月股息降落

2024的目標股息40萬，提前在10月完成了，瑞奇媽在9月開了槓桿，轉增貸資金注入約235萬。

所以提早到達標只是水到渠成的事，接下來的買入計劃會把市值型的ETF比重提高，但仍會買入高股息喔！

一樣有2023和2024的Before VS After

2024年10月

總共NT$ 116525

2024YTD：NT$ 486028

40萬達成率：121.51% 台積電：NT$ 5343

00919：NT$ 72710

00713：NT$ 37490

00940：NT$ 250

00948B：NT$ 282

00933B:NT$ 450

2023年10月

總共NT$22914

台積電：NT$3925

00919：NT$9170

00713：NT$9819

2022年開始在哀居分享股息，連續兩年都差一點點達到當年目標，2024年提前在10月達成40萬的年度目標，你們見證瑞奇媽的（沒有罵髒話）每一步「選好標的、持續買進」就是我的心法；目前依然有每月入帳的薪水，進到戶頭的股息一塊不花的繼續買入。

還有70天，今年就結束了你的未來想去哪？出門吧！只要出門，就一定會到。

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