快訊

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

北檢查超思進口蛋案 今以被告身分約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

00919、00713、00940、00933B…年領40萬股息達成！ 瑞奇媽：選好標的、持續買進

聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

10月股息降落

2024的目標股息40萬，提前在10月完成了，瑞奇媽在9月開了槓桿，轉增貸資金注入約235萬。

所以提早到達標只是水到渠成的事，接下來的買入計劃會把市值型的ETF比重提高，但仍會買入高股息喔！

一樣有2023和2024的Before VS After

2024年10月

總共NT$ 116525
2024YTD：NT$ 486028
40萬達成率：121.51%

台積電：NT$ 5343
00919：NT$ 72710
00713：NT$ 37490
00940：NT$ 250
00948B：NT$ 282
00933B:NT$ 450

2023年10月

總共NT$22914
台積電：NT$3925
00919：NT$9170
00713：NT$9819

2022年開始在哀居分享股息，連續兩年都差一點點達到當年目標，2024年提前在10月達成40萬的年度目標，你們見證瑞奇媽的（沒有罵髒話）每一步「選好標的、持續買進」就是我的心法；目前依然有每月入帳的薪水，進到戶頭的股息一塊不花的繼續買入。

還有70天，今年就結束了你的未來想去哪？出門吧！只要出門，就一定會到。

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金 00933B國泰10Y+金融債ETF 00940元大臺灣價值高息 00948B中信優息投資級債 2330台積電

延伸閱讀

「雙十一」概念股將輪流發動！ 專家：綠界科技*（6763）、網家（8044）、富邦媒（8454）

00929持有4790張！Grace：每張配0.14元下月股息會領到67萬多

00929、00946、00940…高股息ETF吹降息風！ 00878周四將公告預估配息數字

買0050市值型ETF很簡單難的是持有！ 小師傅：說高股息是垃圾的人其實只是不懂運用

相關新聞

00919、00713、00940、00933B…年領40萬股息達成！ 瑞奇媽：選好標的、持續買進

2024的目標股息40萬，提前在10月完成了，瑞奇媽在9月開了槓桿，轉增貸資金注入約235萬。

00929持有4790張！Grace：每張配0.14元下月股息會領到67萬多

這個月帶著4,790張00929去除息，每股配0.14元，下個月會領到670,600元，因為不知道這次54c的配比會如何，所以暫時不知道補充保費會扣多少唷！

00929、00946、00940…高股息ETF吹降息風！ 00878周四將公告預估配息數字

00940的配息從0.05調低到0.04元，復華台灣科技優息（00929）每季配息也從0.18元、0.16元，再落到0.14元，00946則從0.067降到0.054元。

買0050市值型ETF很簡單難的是持有！ 小師傅：說高股息是垃圾的人其實只是不懂運用

以為只要買進市值型並長期持有20年、到30年就可以財務自由，聽起來好像很簡單，但在自己實際操作後才發現，買進很簡單，難的其實是持有，能不能抱住股票，才是真正的挑戰。

00963海外ETF擁有750萬免稅額「優勢」？ 專家曝真相：先被外國政府扣稅

最近在募集，廣告打很大的00963，投資在主要已開發國家中的高配息股票。

AI+高息ETF 優先布局

聯準會（Fed）進入降息循環，在債券殖利率走低下，因台股股利率優於日股、韓股等，高股息股的優勢將受市場資金追捧。投信法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。