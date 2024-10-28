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00929持有4790張！Grace：每張配0.14元下月股息會領到67萬多

聯合新聞網／ Grace
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

2024年10月份買入ETF統整

從10/1-10/25買了37張00929

加上之前買的共4,790張

１0月份買的37張是用領到的股息買入的，有些人覺得股息就是左手換右手，配到的是自己的錢，這我真的非常不認同，以長期來看，不管我怎麼算都覺得這不是會賠錢的投資選項。

或許很多人對於未來我要上繳很多「稅」給政府這件事有些許疑問，雖然我也想少繳一些，畢竟幾十萬的稅已經是一個人的年薪了，但得知我朋友去年繳了1,500多萬的所得稅，於是我便豁然開朗並給自己定下目標，希望未來也能像朋友一樣可以貢獻這麼多錢給國庫。

這個月帶著4,790張00929去除息，每股配0.14元，下個月會領到670,600元，因為不知道這次54c的配比會如何，所以暫時不知道補充保費會扣多少唷！

◎本文內容已獲 Grace 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 月配息

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