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00929、00946、00940…高股息ETF吹降息風！ 00878周四將公告預估配息數字

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股站穩2萬3，股市名人謝金河高喊台股3萬點，股市信心滿滿，今年年初受到追捧的高股息ETF近來卻黯然失色，多檔9字頭高股息ETF配息連連縮水，被笑稱高股息也吹降息風，只有國泰永續高股息（00878）最近一次配出新高0.55元，連續四季只漲不跌，被說是真心不騙。

ETF專家分析，9字輩的高股息ETF因成立時剛好趕上台股噴漲，進場買點相對高，台股從去年ChatGPT引爆AI商機後，漲勢從去年延燒到2024年上半年，多家投信業者也趕緊一檔接著一檔搶發高股息產品，從年初的00939打頭陣，陸續還有元大台灣價值高息（00940）、兆豐電子高息等權（00943）、野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946）掛牌。

其中00940甚至創下無人能破的新募集天花板，而台股8月後進入整理期，這波高股息們新兵成為難兄難弟，EPS縮水，帳上沒有多餘資本利得，就是現在縮水現象的原因。

00940的配息從0.05調低到0.04元，復華台灣科技優息（00929）每季配息也從0.18元、0.16元，再落到0.14元，00946則從0.067降到0.054元。

反觀成立較久的00878，發行投信始終堅持只有穩健才是00878，在高股息紅海中，00878注重的是過去長期的企業配息表現，每年穩定換股兩次，也不會看到大換特換的奇怪現象。

最重要的是，00878近四季配息從0.35元上升到0.55元，真正是名副其實的高股息ETF，市場開始敲碗本週即將公布的第四季預估配息金額，還在煩惱手上高股息配息力縮水的話，真的乾脆跟百萬人一起抱00878卡實在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 降息

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