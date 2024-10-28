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買0050市值型ETF很簡單難的是持有！ 小師傅：說高股息是垃圾的人其實只是不懂運用

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝
台股示意圖。中央社記者趙世勳攝

當初我以為只要買進市值型並長期持有20年、到30年就可以財務自由，聽起來好像很簡單，但在自己實際操作後才發現，買進很簡單，難的其實是持有，能不能抱住股票，才是真正的挑戰。

但是，自從我買進高股息後，就真的變成了買進也簡單，持有也簡單。我的心情變得非常平靜，完全做到「看淡漲跌」這四個字。高股息真的超適合我！

高股息帶來的現金流，就像馬的眼前綁了一個蘋果，讓我有更多前行的動力。不知不覺間，累積張數的速度比以前快了好幾倍。現在我的股息收入超過15萬上下，這筆現金流隨時能讓我提前脫離社畜生活，現在完全取決於我自己想不想離開。

投入高股息，心裡想的是為了提早達到財務自由，讓現金流支撐我去做自己真正想做的事情。而市值型股票的投資，則像是在為20～30年後的退休生活過好而去做準備。如果你的目標是20年後才脫離社畜，而不是10年內就設定脫離社畜的目標，那麼你的存股行為就會依照你想法，逐步慢慢的執行20年才會達成。

說高股息是垃圾的人，只是因為他們不懂得如何正確運用股息...

高股息的優勢在於，回檔時敢加碼買進，將股息再投入或用來購買其他資產，加上敢把槓桿成數加大大大大大！

雖然我看起來放棄了市值型股票的價格成長，但是我選擇用穩定現金流開5倍槓桿買房子成長；當你累積了一定的資產，你才能把這些資產進行抵押，給自己帶來更多的流動資金，以方便啟動新的投資。

單純用一筆錢硬幹不做運用，當然只能看別人吃肉你喝湯；最終，問題不在於投資什麼？而在於你怎麼運用它。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 房子 槓桿 現金流 資產 高股息

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