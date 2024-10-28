00963海外ETF擁有750萬免稅額「優勢」？ 專家曝真相：先被外國政府扣稅

最近在募集，廣告打很大的00963，投資在主要已開發國家中的高配息股票。

不小心看到它的宣傳廣告，我說，靠大家的配息迷思來賣商品也就算了，投資這個至少比全部都買台股高股息分散一些市場風險。

但要說什麼有稅務優勢，根本騙不懂的人。

海外所得可以分離課稅，還有750萬免稅額，對小資族來說是優點沒錯，海外收入基本在台灣扣不到稅，但海外股票配息給ETF的時候，被外國政府先扣的稅難道不用算？

持股大概一半是美股，美股的股息稅要扣30%，再來幾個主要市場：日本、法國、英國、德國。 日本要扣15%、德國扣30%、法國扣26%，只有英國是不扣稅的。

這種情況下，除非假如稅級在30%以上（但這種人分離課稅說不定也會扣到稅），不然根本沒有稅務優勢，因為都選高股息的股票，等於平白被扣一堆稅。

這廣告打得好像沒看到的稅就不是扣在自己身上了。

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