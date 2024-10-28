AI+高息ETF 優先布局

聯準會（Fed）進入降息循環，在債券殖利率走低下，因台股股利率優於日股、韓股等，高股息股的優勢將受市場資金追捧。投信法人表示，台股企業2025年獲利可望持續成長，而中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊，建議優先布局結合AI與高息雙優勢的台股ETF。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，AI技術透過模仿人類認知功能進行學習、決策和回應，AI概念股涵蓋從伺服器、晶片、散熱零組件到記憶體、高速傳輸、網通等多個領域。台灣供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工皆具備關鍵優勢，全球高達90%的AI伺服器、78%的NB、55%的PC皆由台灣製造，台灣AI概念股是最大受惠者。

台新投信表示，就台股企業基本面分析，獲利持續上修，財報表現優於預期，第4季進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，此外，在Fed進入降息循環後，股票市場將持續受到市場資金推升，台股依然受惠資金行情，有助增加台股熱度，加上歷史經驗顯示，第4季台股上漲機率高，因此對第4季台股並不看淡，短線若遇較大幅度的拉回仍是長線買點。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，台灣科技股因在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重角色，在AI如火如荼發展下，受惠程度高，因此營運實力、獲利及配息能力俱佳的科技股即使短線回檔，仍不減其長期投資吸引力，更是資金回補首選。後續來看，科技及電子製造業等需求持續受惠於AI帶動，加上降息推升企業資本支出回升、降低營運成本，皆有利電子產業景氣成長加速，投資人不妨透過精選台灣優質科技高息股的台股科技高息成長ETF來參與，掌握成長行情也兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。