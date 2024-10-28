債券ETF三傑 強力吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
受國人追捧的三檔熱門債券ETF都是長天期的美元公債或投資等級公司債。（美聯社）
受國人追捧的三檔熱門債券ETF都是長天期的美元公債或投資等級公司債。（美聯社）

美國聯準會（Fed）9月降息2碼，開啟降息循環，國人資金加速流入債券ETF。統計顯示，下半年以來，投資人狂買債券ETF，三檔熱門債券ETF第3季合計吸金逾1,800億元，法人預期債券ETF仍將持續吸金。

這三檔熱銷ETF為國泰20年美債（00687B）、元大美債20年、群益ESG投等債20+，都是長天期的美元公債或投資等級公司債。這三檔ETF今年年初都大量吸金，但到第2季人氣減弱，主要是因為預期Fed的降息時間不斷延後。隨著下半年Fed降息希望再度上揚，資金也快速回流這三檔ETF。

國人第3季淨申購最多三檔債券ETF 圖／經濟日報提供
國人第3季淨申購最多三檔債券ETF 圖／經濟日報提供

境內基金資訊觀測站統計，在2024年第3季，債券ETF吸金冠軍是國泰20年美債，單季進帳高達824.4億元，與上半年的吸金金額差不多。從成交量及受益人數來看，國泰20年美債對散戶的吸引力也節節上揚。

國泰20年美債的規模以飛速成長，去年底只有778億元，今年以來瘋狂吸金，已16次追加募集，最近每次追募之後額度都熱銷一空，到10月25日的最新規模已成長到2,561億元，今年來規模增加逾兩倍，擠下群益ESG投等債20+，成為規模第二大的債券ETF、所有ETF第七大，成長速度為債券ETF第一。

元大美債20年第3季淨流入620億元，為單季吸金亞軍。這是國內第一檔債券ETF，成立於2017年，最新規模來到2,982億元，很快將站上3,000億元大關，為債券規模第一大、所有ETF第四大，僅次於三檔台股ETF。這檔ETF在3月達到單月吸金高峰296億元，隨後雖然下滑，但每月都是淨流入，只要有釋出額度，幾乎都是搶購一空。

群益ESG投等債20+第3季淨流入447.9億元，為單季銷售季軍。此從去ETF年11月底募集以來，就享有月月淨流入，且每月吸金金額都超過100億元，最新規模來到2,355億元，為債券ETF第三大、所有ETF第八大。不過，國泰20年美債 、元大美債20年這兩檔美國公債ETF都是第3季淨流入金額最高，但群益ESG投等債20+則是下半年以來人氣遜於上半年。

目前市場普遍預期，Fed在年底前還有1至2碼的降息空間，但11月初的美國總統大選仍是變數，短期市場仍將波動。法人指出，目前美國10年期公債殖利率已升高到4.2%，投資人可以衡量自己的風險承受度，在低檔分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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