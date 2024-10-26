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台股相關ETF 法人按讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
地緣政治風險、極端氣候惡化等帶動原物料行情看漲，法人持續看好這類ETF發展。 （路透）
地緣政治風險、極端氣候惡化等帶動原物料行情看漲，法人持續看好這類ETF發展。 （路透）

地緣政治風險、極端氣候惡化、全球搶金及中國大陸救市等帶動原物料行情看漲，台股掛牌的原物料ETF規模呈現激增，法人持續看好這類ETF發展。

台股目前有九檔原物料期信ETF掛牌，受益人數約6萬人，總體規模約200億元，其中以期街口布蘭特正2規模78億元最大，受益人數超過2萬人。今年以來，ETF規模成長以期街口道瓊銅82.6%最多， 期街口S＆P黃豆增加44.75%居次；期元大S&P黃金正2、期元大S&P黃金、及期元大道瓊白銀規模也呈正向增加。

街口投信表示，黃豆主要受到今年美國種植良率提高而產量大增，供給大於需求下，價格走低超過20%。第4季可觀察：極端氣候及農民種植決策對供給量的影響程度、大陸對黃豆的進口需求是否有達到美國農業部預估目標、全球節能減碳的趨勢。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，美國聯準會及主要國家央行在9月開始降息後，美元逐步走弱機率高，大宗商品和貴金屬便有望持續向上。黃金漲勢仍強勁，銀價相對落後，但後市有望迎頭趕上，如同今年3至5月的銀價漲勢比金價更強，追回2至4月金價的漲幅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國聯準會

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