10％年化殖利率叫「不可思議」對高股息ETF不會是常態！ R爸：逢低買進是勝利保障

高息ETF的配息續航力

以前殖利率有6%就可以號稱「高股息」，但現在的高股息ETF因為有平準金機制，年化6%已經淪為地板，上看10%的似乎也成了常態。我們知道指數投資長期的報酬率也不過7至8%，這種10%的年化殖利率簡直是不可思議！究竟這樣的年化殖利率可以維持多久？

其實高股息ETF的「息」有一部份是來自於「收益平準金」，而另一部份則是來自於「資本損益平準金」。現在金管會規範得相當嚴謹，我們只要上網搜尋「淨值組成」，就可以看到各家高息ETF，在每日結算中的淨值組成了。

ETF的淨值由三大項所構成

A：面額 B：收益平準金 C：資本損益平準金

其中A面額是固定的，而且不能配發。因此我們收到的「息」，會由 B+C 這兩項裡頭分配出來，至於分配的比例、先後次序，要根據金管會最新規定，以及各家投信發行的說明書而定。

羅列熱門的幾項高股息ETF，平準金總和佔淨值比重如圖，截至撰寫本書的8月份，我們可以看到，熱門的幾大高息ETF，佔比都還不錯。

雖然平準金會浮動，但我想這仍然是一個值得參考的數據。我們可觀察過去幾次配息後平準金佔比的變化，並且關注每次各家投信公告。（當然這僅限於有配置平準金機制的ETF）只要平準金仍然充裕，我想配息的部分應該就不用太過擔心。 橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸

雖然領息有一部份是平準金，被戲稱為左手換右手，只要「能填息」、「持續配」、「股價漲」，手越換越粗又有何妨呢？我們繼續看下去。

雖然帳上的配息金額還算充裕，但我也不禁思考，若今天遇到空頭市場崩盤，資本損益平準金的餘額是否會大幅縮水？然後導致配息殖利率大幅下降？進而引發存股族跳船潮？這些都需要事先考慮，再來做好你的投資金額配置。

ETF股價要大跳水也不是不可能，因此除了定期定額扣款，我會在合適的時機點手動加碼較多金額。

「逢低買進」不僅是勝利的保障，更是一種心態的練習。

因為大家都愛ETF，我還是由衷盼望這些高息ETF都配息高又填息快，價值也能逐漸增長，希望我們的經理費與管理費沒有白繳！

重點整理：

1.先思考自己適合投資市值型或者高股息型ETF，兩者 都買也可以。 2.若不想錯過科技發展，投資主題型ETF就對了。 3.挑選總管理費用率最低的就好。 4.關注高股息ETF的淨值組成變化，平準金佔淨值比越高越好。 5.超過10%的殖利率可能不會是長久的常態。

（本文摘自橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸 ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。