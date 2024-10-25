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定期定額年領股利50萬花多久達成？ 存股方程式「3種情境」：標的0056就行

聯合新聞網／ 存股方程式
對存股族來說，長期投資最重要的一點是堅持。台股示意圖／中央社
對存股族來說，長期投資最重要的一點是堅持。台股示意圖／中央社

幾位版友設定與版主相同的階段性目標：年領股利50萬。究竟年領股利50萬需要存股多久才能達成？

如果以殖利率5%計算，那麼股票資產達一千萬，年領股利就能達標50萬。一般中產階級需耗時多久才能達成千萬股票資產呢？

初期本金為零

情境一：每個月定期定額投資一萬元，年複利5%，第34年股票資產突破千萬。

情境二：每個月定期定額投資一萬五千元，年複利5%，第27年股票資產突破千萬。

情境三：每個月定期定額投資二萬五千元，年複利5%，第20年股票資產突破千萬。

版主試算的三種情境必須符合四個條件：

1.每個月必須規劃投資預算一萬元至二萬五千元。

2.不畏股市大漲暴跌，每個月機械性投入。

3.找到年化報酬率5%（或以上）的投資標的。

4.堅持20年~34年。

前述四個條件對收入普通的一般中產階級來說，都是不難達成的，關鍵在於是否願意堅定執行，且堅定執行20年以上。版主大約30歲出頭才有閒錢開始存股，一開始也是每個月定期定額投資一萬元，隨著收入增加，目前每個月投資金額提升至大約二萬五千元（家庭經濟壓力愈來愈大，往後大概不會再增加投資預算了）。

如果版主辦的到，相信大家都辦得到。年化報酬率5%的投資標的非常好找，高息型ETF元老0056的年化報酬率就有6%的水準；如果投資市值型的0050、00646，年化報酬率會更高，會更快達成股票市值千萬的門檻。

對中產階級而言，每個月投資預算一萬元至二萬五千元不難、找到年化報酬率5%的投資標的也不難，最難的是不畏股市大漲暴跌每個月持續投入、最難的是堅定執行超過20年。股市大漲，總有很多人獲利了結出場；股市大跌，總有很多人在場外觀望，甚至奢望先賣後買。連續20年、30年堅定執行存股，過程總有許多魔鬼誘惑著我們，唯有擊敗魔鬼才能順利走向目標。

千萬資產、年領股利50萬其實不難達成，只要願意堅持20年、30年，一定能達成。版主已經在這條存股路上奔跑了超過10年，往後還必須奔跑10年以上，雖然前進的速度有點慢，但方向對了總是能抵達終點，慢一點又何妨。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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