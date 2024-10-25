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股息投資新選項 中信全球與亞太兩檔高股息ETF今開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞太高股息指數股利率與其他高股息指數股利率比較。(資料來源：NYSE，FTSE，中國信託投信整理)
亞太高股息指數股利率與其他高股息指數股利率比較。(資料來源：NYSE，FTSE，中國信託投信整理)

台股高股息ETF近年引發投資熱潮，22檔台灣高股息ETF規模已占整體台股ETF規模逾七成，且成分股多以科技業為主，投資權重過於集中的風險。25日展開募集的中信全球高股息（00963）及中信亞太高股息（00964），是首檔月配息機制的海外高股息 ETF，嚴選全球及亞太優質企業，不僅可發揮分散布局之效，亦可望創造更佳的股利率水準，是投資人錢進國際的新選項。

中國信託投信表示，國人偏愛高股息商品，目前台股ETF受益人數接近千萬人，尤以22檔台股高股息ETF的受益人數就超過700萬人；無論是規模還是受益人數，高股息ETF占比都超過七成。此外，台股高股息ETF有新台幣1.51兆元集中在科技股，雖然凸顯台灣科技業舉足輕重的地位，但同時也衍生投資過度集中單一產業的風險。

中國信託投信指出，台股高股息ETF近年配息不錯，但海外高股息ETF市場正處萌芽階段，跨足海外高股息 ETF，可加入更多股票池選擇，提升投資股利

率。這次募集的兩檔 ETF 中，訴諸全球市場的中信全球高股息 ETF(00963)，直接鎖定已開發國家市值50億美元以上（既有成分股至少40億美元）、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業（既有成分股大於5%），體質相對良好。

00963經理人陳雯卿表示，00963成分股剔除曝險國為台灣、中國大陸及香港的海外企業，因此收益分配全數均屬境外所得，納入最低稅負制計算，而個人更享有750萬元的免稅額度且免健保補充費，相對具有稅負優勢。

另一檔中信亞太高股息 ETF (00964)聚焦亞太區經濟實力最強的六大強國。經理人張苡琤表示，00964追蹤NYSE亞太高股息指數，其成分股和目前台股高股息ETF成分股重複度低，且追蹤指數的前三大產業配置分布平均，金融占33％、能源21％、工業19％，與台股高股息指數有六成集中在科技業形成互補，更凸顯出投資範圍更廣泛。對於想分散布局高股息 ETF 的投資人而言，可避免將雞蛋放在同一個籃子裡。

張苡琤補充，以台灣高股息指數近四年平均股利率6％來看，亞太高股息近四年平均股利率高達8.9％。在台股高基期下，恐影響未來台股高股息股利率表現，00963與00964不啻是追求高股息產品之投資人作為分散布局的優質選擇。

在台股高股息ETF漲多之際，00963與00964以10元甜甜發行價，讓投資人更好入手。中國信託投信表示，美國開啟降息循環後，搭配主要國家鼓勵企業強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下，資金可望流向相對低基期的高股息指數。中國信託投信擁有全方位的高股息ETF產品布局，投資人可自組組合進行資產配置，且具備分散風險、提高股利率等多重優勢，是投資人錢進海外優質股票的最佳利器。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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