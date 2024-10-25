00959B降息風潮下的好選擇！ 老牛：月底配息搭00929、00940還能實現「雙周配」

00959B年化6.7%配息，長債當紅

9/18日美國聯準會宣布，一次性降息兩碼，打出保護經濟的「降息牌」。熟悉老牛的朋友應該都知道，降息對債券市場來說可是個大好消息，尤其是長天期債券的「主場時間」！

其中大華投等美債15Y+（00959B），首次配息就有0.055元，年化配息率6.7%，一檔讓你搭上降息風潮的好選擇。

降息趨勢搶先看

根據聯準會最新點陣圖，我們可以預測：

2024年：預計總共降4碼（已經降了2碼） 2025年：預計再降4-5碼 2026年：持續降息的節奏不變

00959B的投資篩選

債券池：以美國境內發行、美元計價的公司債為主，這可是全球最大債券市場喔！ 流動性：只選市面上流通金額超過5億美元的債券，方便進出。 信用評級：至少獲得穆迪、標普或惠譽一家的BBB評級，專注於投資級債券。 到期年限：挑15年以上長天期債券，降息時更能享受利率優勢。 票息優化：只挑票面利率排名最高的前10%債券，鎖定高票息。 權重上限：單一發行人權重上限5%，單一產業權重上限10%

前十大成分股一覽：這些巨頭在撐場

1.甲骨文公司：3.17% 2.高盛集團：2.94% 3.特許通訊公司：2.80% 4.波音航空公司：2.44% 5.雷神技術公司：2.23% 6.卡夫亨氏公司：2.08% 7.戴爾科技公司：2.02% 8.惠與科技公司：1.91% 9.義大利聯合聖保羅銀行：1.91% 10.義大利聯合聖保羅銀行：1.88%

首次配息情報快報

配息金額：0.055元 最後買進日：10/30 除息交易日：10/31 股利發放日：11/22 目前股價：9.86元 單次配息率：0.56% 年化配息率為6.7%

老牛總結

降息循環啟動：聯準會已經開了降息第一槍，接下來2025、2026年降息還會繼續，一路為長天期債券鋪路。

00959B專注長天期債券：00959B追蹤「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，投資以美國為主、長天期、信用評級佳、票息優的債券，長天期債券在降息環境下更具優勢！

首次配息提醒：00959B本次配出0.055元，記得10月30日之前要持有，預計11月22日股利入帳把你叫醒。

月底配息好搭配：將00959B與其他高息ETF（如00929、00940）搭配，還能實現「雙週配息」效果，現金流更靈活！

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。