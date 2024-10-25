投資股市原則「相對低點標的」買！ 小車：空手者先定期定額買大盤或高股息ETF

以資產累積的概念買股與債

自美國聯準會宣布降息後，長天期美債價格持續下殺，當初抱著賺降息價差想法而買美債的投資者，尤其是從2022年便開始布局的人，耐心應該都被磨光了吧！

盼了兩年，好不容易盼到美國正式降息，債券價格卻不如預期飆漲，成為壓垮投資人心中的最後一根稻草。

無論股票或是債券，其價格起伏不是這麼容易預測的，我們只能大概掌握一個趨勢，詳細的轉折點無法知曉。如果漲跌的時間點都能如自己心中所願，那大家也都不用工作，直接投資賺價差謀生就好。

買相對便宜的標的，想輸都難

小車累積資產始終掌握一個原則——挑「相對低點標的」買，若標的漲高了就找下一個標的買，不在高點硬碰硬。這樣持有均價也就不容易套在山頭，高處不勝寒。

將每年要投入市場的錢分成12等份，一個月買一份，金融股價格划算就買金融，像2022年除息後金融股漲高了，就買相對划算的高股息ETF、大盤ETF、台積電。

到了2023年8月AI大爆發，高股息ETF狂飆，便改買漲幅還沒爬回2022年1月最高點的大盤ETF、台積電。

如今，大盤指數突破2萬3，大盤、高股息ETF價格皆高，所以我便將資金改買打到骨折的美債。

常思考該怎麼買，而不是該怎麼賣

以資產累積的心態來買標的，心中常思考的應是該怎麼「買」，而不是什麼時候可以「賣」。核心標的重領息，成長股重長期持有，並只在需要資金時賣出賺價差，其餘放著繼續一路向北。如此便能在股市保持平和的心情，不必成天被價格漲跌所囿。

至於買債，理應當成資產配置的一環，若持有股票比例高，可適當配置一些債來避險。善用股與債價格的反向特質，把債當成股市大跌時加碼的變現水庫。

如果將債當成賺降息價差的工具，一旦價格不如預期上漲，便容易失去耐心而砍在阿呆谷。

空手，從累積股票開始

若是現在空手要開始投資的朋友，即便現在美債價格較低，個人認為不應從美債開始，而是先定期定額買大盤或高股息ETF。

因為債是給持有大筆股票資產之人避險用的，債息殖利率與價格起伏都非常保守，長期投資績效不如股票，新手貿然投入大筆資金買債會拖垮資產累積的速度，所以還是須從股票、股票ETF買起。等到股票資產累積到一定程度後，再來思考配置債券部位。

已買美債的朋友，如果價格持續下跌，要加碼攤平到什麼時候？個人覺得買滿自己分配給債券的資金額度即可停止，避免無限攤平，使資產比重過度傾向債券。

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