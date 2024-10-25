00929配息降是表現差或回歸正常？ 真星華：短期觀察…ETF出生時間點比選股邏輯重要

這幾年高股息ETF很夯，產品多元、種類繁多；年配、半年配、季配、月配；話題多、題材多，5G、AI、航海王都有跟上；基金規模及投資人數不斷創新高。

追逐高股息（我是其中一員），算是台灣文化特色之一吧。

ETF的選股邏輯，大家都說很重要，每一條篩選機制看起來都好有道理，PES好、ROE好、高股息、低波動、高填息、高動能等等。但是很多條件放在一檔ETF，究竟會產生什麼樣的化學反應，事前的理論分析是一回事，上市後才知道實際狀況是如何。

例如：00929上市就吸引目光，全科技類股，每月領息，整體印象就是很會漲、配很多。一段時間後，配息0.11元爬到0.2元，又從0.2元回到0.14元，究竟是逐漸沒力，還是恢復正常水準？ 00940或00946經常跌破發行價、00936配息不穩定，是月配型的隱藏問題，還是正常表現？ 我不知道，繼續觀察。

還有，常常有人說「會投資不重要、會投胎比較重要」，這句話似乎也適用在高股息ETF身上，出生在大盤13000點或24000點，績效表現差很多，似乎ETF投胎出生的時間點，比選股邏輯重要。當然這是短期觀察到的現象，不代表長期都是如此，也許10年後，選股邏輯比會投胎還重要。

最終，不論選股邏輯看起來如何棒，還是實際成績最有參考價值，持有ETF過程的體感最真實。理論與實際一同驗證，給我上了好多課，原來高股息ETF是這樣那樣啊，真有趣。

懷著謙卑、敬畏、感恩的心，持續在市場中學習。

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