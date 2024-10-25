債券ETF「穩定領息若有價差只能當賺到」！ 專家：那為何不00713、00915、00918？

不少投資人買債券ETF的為的是「穩定領息」、最好還能搭上降息循環順便「賺價差」。

如果仔細想想，這個需求對應到的股市商品，不正是「高股息ETF」嗎？

所以許多債券ETF的投資人，往往也是高股息ETF股民。他們買債券ETF的原因，主要因為過去一段時間股票在漲，債券在跌，而我們大部分股民最直觀的做法是攤開K線圖，一看高股息ETF：

「唉呦！在右上角，貴了！」

再看看債券ETF：

「右下角，還底部起漲，可以喔！」

因為直覺股市貴了，遲早要修正，所以賣掉高股息ETF，順勢獲利了結轉去買債券ETF，其實也是合理的操作。

只不過演變成貴的股票更貴了，而便宜的債券反而更便宜，屬於最不理想的結果。

這兩週債市下跌，我相信只會有更多資金前仆後繼湧入，畢竟目前K線圖一開，每檔債券ETF都在「右下角」，很難說服股民棄債買股，尤其又處在套牢時期。

不過如果你有幸看到這篇文章，不妨想想：

論領息，高息ETF也很穩定啊！

論價差，高股息ETF其實還更好啊！

看看00713、00915、00918，要股息有股息、要價差有價差。同樣是哭，買債券是套到哭，買這幾檔是遺憾早早賣光在哭。唯一缺點就是貴，不過貴有貴的道理。 真的要便宜，今年發行的高股息ETF也不是沒有選擇，例如00944，很多人噴這檔ETF配息太差，結果股息率也是穩穩近5%，這段期間走勢甚至比債券ETF更穩定。而且真要降息了，這類股票ETF反而會漲更多。

所以還是那句話，小額資本就好好專注在股票商品就好了，資金運用的效率很重要。

你要股債配置、你要安全性，我建議不妨提高每月勞退自提。畢竟這個活兒做得最好的就是咱勞工退休金，不過這幾年它就是因為過度安全而遭到勞工無情謾罵。

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