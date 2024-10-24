擁抱GREEN投資引擎 統一ESG投等債15+ ETF 00966B獲核准募集

根據投信投顧公會統計至第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信即將推出「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）已取得募集核准函，預計11月25日到11月27日將展開募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制。

統一投信表示，00966B有「GREEN」特色，也就是「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」等。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5%的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時，ESG為全世界大勢所趨，該指數成分股透過ESG篩選，排除「具爭議性產業」之發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間，有利債市表現。

張美媛指出，據Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間（2018/12/19~2021/11/30）各類不同債券指數的總報酬率，投資級公司債創造了24.2%的總報酬率，但若選擇投資級債中的BBB評級債券，可達26.81%。再進一步投資長天期中的15年期債則突破4成，若疊加上ESG主題，總報酬率更上一層樓，來到52.48%。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率差異，也可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。