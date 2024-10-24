打上強心針！特斯拉第3季財報優於預期 推升電動車ETF表現

全球電動龍頭大廠特斯拉（Tesla）公布第3季財報超乎市場預期，執行長馬斯克重申計劃2025年上半年將推出價格低於3萬美元的平價電動車型，並強調2025年特斯拉汽車銷量將成長20~30%，大舉激勵24日「含特量高」的國內電動車ETF股價上漲。

投信法人表示，特斯拉先前推出自駕相關產品概念後，最新釋出明年新推出低價版電動車搶市，等於為未來電動車銷量成績打上強心針，有利於電動車利基個股及相關ETF，中長線股價表現仍持續看好。

根據特斯拉最新財報統計，第3季度特斯拉每股收益達72美分，超出華爾街預期，且公司預計全年汽車交付量將實現小幅成長，目前2024年第3季，特斯拉電動車交車量為46.29萬輛，年成長6.4%，第3季電動車總生產量為46.98萬輛，年增9.1%，特斯拉與第2季相比，不論交車量或總生產量，都出現明顯改善，主要來自中國大陸政府鼓勵車主以舊換新的購車激勵政策，提振Tesla在全球最大電動車市場-中國大陸的銷量成長，除特斯拉外，10月法國巴黎年度車展上，多家歐洲車廠也推出電動車新品，都鎖定「平價」的電動新車款搶市，除因應中國大陸車廠的價格競爭外，也看準「平價電動車」未來將吸引青壯族群買氣，銷售成長動能強勁。

新光標普電動車ETF（00925）經理人劉恆誌認為，全球電動車產業長期成長趨勢明確，未來特斯拉及其他歐美車廠，若有更多「平價電動車」上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，加上電動車將繼續朝往「全自駕」趨勢發展加快，以及AI加速推動智慧汽車革命，將持續帶動全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘坐體驗將不同以往，均有助於全球電動車相關供應鏈銷售滲透率持續拉升，激勵銷售動能持續向上，股價中長線仍大有可為。

特斯拉除低價電動車有新作令市場期待外，展望2025年，投資者對特斯拉在RoboTaxi（機器人出租車）、自動駕駛軟體、和人形機器人等方面進展更有興趣，尤其是特斯拉在10日公布「Cybercab」自駕計程車概念，為視為是Cybertruck縮小版設計，預告2027年投入生產，同時展示Robovan自駕巴士概念，顯示電動車下一代殺手級產品是自駕車，「全自駕」成為全球電動車市場掀起熱賣的「銷量」密碼，雖然自駕車目前僅在概念階段，離真正量產時程且出現獲利，仍需時間觀察，但法人強調，特斯拉最新推出自駕相關產品概念後，未來電動車市場商機百花盛開，新一波股價成長題材值得期待，亦有助電動車相關利基個股及ETF股價表現。

新光投信量化投資團隊建議，投資人如果想中長期布局電動車ETF，建議ETF成分股可以涵蓋新銳電動車廠及傳統車廠，可以完整捕捉到未來電動車潛力股漲勢。全面掌握電動車企未來成長商機，參與全球電動車產業新一波成長趨勢財。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。