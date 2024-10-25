00878、00919、00713、0056、00915…買高股息ETF注意6重點！R爸：存股領息不會睡公園

高股息ETF

先前閱讀郭俊宏老師的《最強配息型ETF全攻略》時， 覺得非常心領神會，覺得自己就是一路實踐這樣的模式，唯一的差別在於我多年以來都存個股，現在因為高股息ETF可以更分散風險，又有不錯的配息殖利率，那我為何不投資呢？

在研究公司的時候，有一個很關鍵的指標叫做「自由現金流量」，也就是公司每個時期有多少可以自由運用的現金。同樣的道理套用在自身，若每季或每月有足夠的現金流量供我們自由運用，那麼不管是生活開銷、房貸或卡費，甚至是 定期定額、逢低加碼，都是選項。

有了現金流，才有選擇的底氣。

我直到近兩年才開始買市值型ETF，看似好像錯過了指數漲幅，但其實也很幸運的挑到幾檔優質股票，資產增長速度也還可以接受。雖然慢了點，但依照我現在每年的股息收入，有充沛的現金流可以調兵遣將，配置到適合的ETF，繼續穩健地成長，個人體感是覺得相當滿意。

購買高股息ETF的重點

現在因為高股息ETF推陳出新，季配息已經不稀奇，連月配息ETF都不斷的掛牌上市。到底要怎麼挑比較適合呢？我有幾個淺見供大家參考：

1.注重產業分布：

儘量分散在各種產業，而不要單壓某一種產業。若單支ETF全部都是科技股，那最好搭配另一檔傳產、金融或通訊 電信為主的ETF以達分散風險的配置。

2.配息穩定：

因為現在的高息ETF都有配置平準金機制，因此配息比較不會忽高忽低，只要觀察過去幾年配息落差不至於太大，配息殖利率穩健，那就可以考慮。

3.填息時間短：

通常越是穩定的高息ETF，填息時間都越短，填息時間儘量選擇在30天內的ETF比較好。

4.規模大與流動性高：

規模越大，代表流動性越高，而且通常規模越大的ETF管理費也會較為低廉。

5.選股的機制：

我個人喜歡「穩定」、「ROE」、「獲利」、「低波動」、 「剔除景氣循環股」等因子，因為穩定中求成長是我的投資 核心哲學。

至於新掛牌的ETF，因為選股邏輯越來越類似，也會導致成分股的重疊性越來越高。成分股重疊性高會有「齊漲齊跌」的效應，這其實是一把雙面刃，必須謹慎看待，評估自己是否有辦法承受ETF也有跟個股一樣的波動？年輕朋友比較有時間可以承受波動，或許可以把比較積極的「動能」、「成長」因子列為選擇。

剛出社會的小資族朋友，若是每個月能有6000元的投資，就看你是積極型還是保守型的投資人來作調整。

如果是積極型投資人，那就全部投入0050，若為保守型就買0056吧！當然把這筆錢各半投入高股息與市值型的ETF是個不錯的選擇。

隨著年資增長，理論上薪水與股息也會逐步增加，每個月可以投入的金額也會越來越多，這個複利滾動的雪球就成形了。

熱門的高股息ETF

台灣人熱愛投資高股息，近年高股息ETF也有數檔規模 超過千億以上，以下我們簡單介紹幾檔人氣暴棚的ETF。

1.元大高股息（0056）

0056全名為元大台灣高股息ETF，以台灣50 指數及台灣中型100指數共150 檔成分股作為採樣母體，並以流通性 及「未來一年預測現金股利殖利率最高」來選取50檔股票作為成分股。

2.國泰永續高股息（00878）

00878是從「MSCI 台灣永續高股息指數」成分股的89檔公司進行篩選，藉由ESG評分、獲利穩健以及高殖利率三大篩選機制，從中找尋符合以下條件的30間公司，並於每年5月和11月進行成分股定期審核。

00878的特性具有抗跌追漲的性質，產業分布在金融類股佔比也是高股息ETF中較高的一檔。

3.元大高息低波（00713）

00713追蹤「台灣指數公司特選高股息低波動指數」，從台灣前250大市值公司股票中，選取高股利、營運穩定、高權益報酬率（ROE）與股價波動低的50檔股票，產業分布廣泛，從電信通訊到食品環保，配置得很平均。這檔ETF雖然號稱低波，但從發行至今也交出了非常漂亮的成績單。

4.群益精選高息（00919）

00919主要篩選「高股利率」的股票共30檔做為成分股，除了以股利率進行篩選，00919也將流動性和獲利能力納入篩選因子。成分股產業涵蓋各個領域，其中以半導體、 航運類股以及電腦和周邊設備為主。

5.凱基優選高股息（00915）

00915追蹤「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」，透過市值、流動性、財務指標、股價 表現、波動度及股利率等因子，篩選出低波動、高股息的大公司作為成分股，近年表現也相當不俗。 橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸

畢竟台灣是科技島國，電子與半導體是我們的強項，因此如果看好這個領域的話，可以考慮佈局半導體為主的ETF。

我在2023年下半年也開始買進數檔ETF，參與台灣的高科技市場。但還是提醒新手朋友，月月配息ETF不能單看殖利率，而是要穩定填息才是重點。「選股邏輯不重複」、 「高殖利率」、「高填息率」這三個重點請先擺在前頭，免得買到一堆重複性質的ETF，就沒有達到「分散」的效果了。

而前陣子聽到關於買高股息ETF會睡公園的論點，我認為只是為了要傳遞指數化投資有最好的預期報酬率，是出自於好意的提醒，但標題是真的誇大了！

畢竟有許多存股前輩，靠著股息收入養家活口，甚至買房，達到財務自由。我們有家庭、有孩子的起跑點，一定比單身族的讀者要落後很多，連我們都可以做到了，相信你一定也可以靠著存股領息達到財富自由。

存股領息不會睡公園。要睡，也是睡豪華飯店！

常見的月月配組合

近年的高股息ETF都採用季配息，就連老牌的0056也跟進了。而前陣子推出的00929、00939、00940等月配息ETF，更是掀起一股月配息風潮，其中00940 還創下空前的 募集資金記錄！

如果想要單純每月領息，我認為直接買入00929或00940就可以了。但如果想要產業分散一些，不妨參考以下的表格：

由上述兩個表格可知道，若自己組合月月配，若想要單純一點，可以直接買進00929、00939或00940這類月配型ETF。但若要顧及產業分散，可以參考上述五檔熱門的高股息ETF，按照自己的喜好進行搭配組合。

雖然高股息ETF的殖利率很吸引人，但大家也發現其實管理費用也相對較高。因此若你是長期持有的朋友，我會建議你把股票出借，賺點利息抵銷這些管理費用。不管怎麼說，我們投資看得不只是高殖利率，而要關注總報酬率！

（本文摘自橙實文化《股息流：跟著Ryan爸爸穩健存股，你也可以存破千萬》，作者：Ryan爸爸 ）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。