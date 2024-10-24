00940剩配0.04！專家「股息有起伏很正常」：長抱想創造現金流、價低時快累積張數

這幾天相信大家都發覺到：一向標榜高配息的ETF紛紛颳起了降息風潮，更知道了「國民ETF基金」00940首次降低配息到0.04元！

說它是「國民ETF基金」，是因為00940掀起了國內基金市場前所未有的「瘋」潮，之前也維持了四個月的0.05元配息啊！

那麼已經把棺材本都買進去這些ETF的投資人，應該再繼續買下去、還是早早放棄領息的美夢呢？馬上提供給你幾點另類思考，你的心裡就有個譜了！

配息如同股價會有高有低 屬正常情況

首先，個股有產業景氣波動的情形，台股又有除息旺季、淡季的因素，所以投資人一定要有個認知：「ETF的配息金額和股價一樣，都會起起伏伏的」這是很正常的道理，因為ETF不是一家經營績優的公司，無法像台積電霸氣宣示「每季配息金額不低於前季金額」。

所以說囉！現在很多高配息ETF的配息金額往下調降了，總有一天個股產業的景氣回升了、除息旺季又來了，ETF的配息也會再調升上來，除非你買到的是很冷門、操盤績效很差、基金規模一直在縮水、投資人跑光光的ETF。

再者，ETF宣告調低配息金額之後，難免股價會跟著下跌一些，相對的，宣布調漲配息金額之後，ETF的股價也會跟著上漲，因為投資人「利之所趨」嘛！

那就要請問「真正想長期領配息」的各位囉：

你是應該去追漲買ETF來參與配息？ 還是應當在ETF價格下跌時，多買一點來等著將來配息調升時，享受被更多錢砸醒的愉悅感呢？

台股殖利率只剩下2.5至2.6%？

最後，很多文章最近常常寫到...台股現在的殖利率大約只有2.5~2.6%，高股息ETF憑什麼可以配到5%以上的年化殖利率？民眾看到了這樣的質疑，當然心裏對於高股息ETF未來的殖利率也會怕怕的。

其實別怕！這個「2.5~2.6%」的台股殖利率是以台股全部的個股市值當分母（光是股息殖利率只有1.6%的台積電市值就占了很大的比重），也包含了虧損連連、萬年不配息、以及配息忽多、忽少、配息小氣的公司，算出來的台股股息殖利率當然就低很多。

高配息ETF買的是獲利、配息正常（例如金融股）、配息大方（例如聯發科宣示每年的股息不低於獲利的8成）的個股，再加上以前累積的資本利得拿來配（不含新成立沒多久的ETF），使得長期的配息殖利率不致於只有3%以下的水準，所以民眾不必太擔心現在的ETF「降配息風潮」阻礙了你的退休領錢美夢啦！

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