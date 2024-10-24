快訊

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

NBA／ 柯瑞準大三元、希爾德頂上K湯缺口勇士大勝拓荒者35分

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

擁抱 GREEN 投資引擎 統一 ESG 投等債15+ETF 核准募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信投顧公會統計至2024年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。（聯合報系資料庫）
投信投顧公會統計至2024年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。（聯合報系資料庫）

投信投顧公會統計至2024年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信重磅推出統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF（00966B）已取得募集核准函，預計11月25至27日展開募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債。

00966B憑藉「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」的「GREEN」五大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

00966B追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數，投資美元計價的公司債，債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5%的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時，ESG為全世界大勢所趨，該指數成分股透過ESG篩選，排除「具爭議性產業」的發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間，有利債市表現。

張美媛指出，據Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間（2018/12/19~2021/11/30）各類不同債券指數的總報酬率，投資級公司債創造24.2%的總報酬率，但若選擇投資級債中的BBB評級債券，可達26.81%。再進一步投資長天期中的15年期債則突破四成，若疊加上ESG主題，總報酬率更上一層樓，來到52.48%。

Fed再次啟動降息循環，統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，在此基礎上推出債券ETF新兵，追蹤兼顧風險與收益的指數，作為投資人掌握長期債市利基的好選擇。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

統一ESG投等債15+ETF特色（資料整理：統一投信）
統一ESG投等債15+ETF特色（資料整理：統一投信）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 債券ETF

延伸閱讀

降息債券卻不漲反跌…年底殖利率有望回落？ 專家：00959B每月配息＋穩定收息更有力

債券跌跌不休...加碼攤平或認賠？達人「走勢至少再半年」：領息可加碼

美債還在跌…該續抱還是止損？ 專家分析進場時機與降息空間

統一入主網家拚當電商霸主 將砸20億參與私募

相關新聞

長期投資不看盤...00915+00713月領8萬！達人：創造穩定金流關鍵

身為長期投資者，我定期會做的5件事如下

高股息績效慘輸市值型...存股被酸爆 達人「截長補短」：股息＋正二是絕配

一直以來都有老鐵分享其他人評論高股息不好這樣的論點給我看，有人問我的看法、也有人跟我說他看這些反對的聲音看到自己很生氣，想要講些什麼去反駁這些論點，或是因為這些論點讓自己的情緒受到影響，其實本來就很正常。

00929三度下修配息今年四次未填息、00940也難逃「降息趨勢」！ 法人：能關注老牌高股息ETF

高股息ETF6月起陸續吹起降息風，規模最大的復華台灣科技優息（00929）至今三度調降月配金額，元大台灣價值高息（00940）11月除息也難逃降息趨勢，確定。

債券跌跌不休...加碼攤平或認賠？達人「走勢至少再半年」：領息可加碼

最近債券市場可以說是腥風血雨，很多人都在擔心債券跌成這樣到底該怎麼辦？還可不可以加碼？如果想加碼的話哪邊值得佈局？

降息債券卻不漲反跌…年底殖利率有望回落？ 專家：00959B每月配息＋穩定收息更有力

根據歷史經驗，市場利率與債券價格呈反向關係，意味者在降息循環下，債券存續期間越長，賺得資本利得的空間與機會就越大。

中信全球高股息（00963）明天募集…10元、月配息、收益平準金！ 專家：海外ETF有稅負上優勢

最近有個有意思的商品要募集，是一檔標榜全球屬性的高股息ETF-中信全球高股息（00963）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。