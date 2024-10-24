一手掌握全球成長與優息企業 中信兩檔高股息 ETF 10月25日開募

投資人想要追求成長股的本夢比，又想尋求優息企業帶來的股利率，其實很簡單，即將於10月25日開始募集的兩檔高股息ETF—中信全球高股息（00963）與中信亞太高股息（00964），其成分股具成長性與較佳股利率的特性，恰好讓投資人能獲取優息企業帶來的股利率，同時享有資本利得增長的機會。

美國聯準會2024年9月啟動降息，根據彭博統計，自1995年以來四次降息後的低利環境，高股息指數表現亮眼。中國信託投信這次推出兩檔面向海外市場的高股息ETF，其中，中信亞太高股息ETF追蹤NYSE亞太高股息指數，該指數自2014年5月成立以來年化報酬率高達14.21%，甚至比臺灣高股息指數表現更好，也讓人看到在台股以外，亞太國家股市其實相當具有成長潛力。

根據彭博預估，隨著美國啟動降息，未來數年全球主要區域中，僅亞太區未來兩年GDP可望持續成長，其中又以台、韓、港、星、澳及日等六大市場最令人期待，主因這六大市場擁有高度經濟自由度、產業升級以及良善投資環境，可望在區域中脫穎而出；且受惠國家政策支持，這六大市場企業的股利配發率將值得期待。

中國信託投信表示，這時投資亞太高股息ETF可望享有三大優勢，首先是目前亞太區股票本益比相對其他地區仍低；隨著企業獲利增長，NYSE亞太高股息指數明年預估獲利也可望成長；第三則是降息後資金可望流入亞太新興市場，形塑出有利於高股息指數成長的環境。

不僅如此，包含日本、韓國政府都積極要求企業提升股東權益報酬率，要求企業配發股息，並制定投資儲蓄帳戶的租稅優惠，例如，日本的NISA及韓國的KISA，台灣金管會也在研議台版的投資儲蓄帳戶TISA，顯示在國家政策支持下，這六大市場企業的股利配發率將值得期待。投資人可趁此機會布局00964，除可一舉囊括亞太區高息企業，有機會獲取穩定息收外，更有機會搭上降息後亞太經濟成長列車。

另一檔訴諸全球市場的中信全球高股息ETF（00963）是直接鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業，體質相對良好。尤其00963成分股產業配置分散，包含傳產、金融、消費性產業等兼具，可發揮分散投資的效果，且多數屬於世界知名的大型企業，長期資本利得與股利皆較新興市場穩定，適合希望長期存股的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。