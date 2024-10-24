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降息債券卻不漲反跌…年底殖利率有望回落？ 專家：00959B每月配息＋穩定收息更有力

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

根據過去經驗，當美國聯準會宣布降息，債券價格應該反向上漲。然九月聯準會宣布降息兩碼後，但債券價格卻不漲反跌，讓不少投資人大感意外。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，美國相關經濟數據表現如預期，長短年期公債倒掛已結束，美國10年期公債殖利率持續維持4%以上。在這樣的環境下，建議投資人應布局於長天期的投資等級債，除了現在可領取穩健息收，還能期待降息循環中，債券價格上漲的可能性。

郭修誠說明，根據歷史經驗，市場利率與債券價格呈反向關係，意味者在降息循環下，債券存續期間越長，賺得資本利得的空間與機會就越大。此外，只要發行人不違約，不論市場利率的漲跌，多數債券都有配發債息；票面利率越高，利息收入就越高。對於有息收需求的投資人而言，不妨選擇「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低的債券商品，以獲得相對有吸引力的債息收入與資本利得。

根據CMoney統計至10/21，在台掛牌之債券ETF總市值約2.95兆台幣，相較9月底增長約334億台幣，成長幅度1.15%；成交量亦較9月底增長約16.31%，來到約72萬張。

顯示市場提前反應聯準會降息之利多，且即使債券價格跌，買氣依舊活絡。郭修誠表示，根據利率點陣圖，年底前還有2碼的降息空間，債券殖利率有望回落，還未入手或想加碼債券的投資人，不訪趁這波債市盤整之際，納入長天期的投等美債券配置，在現在的環境，無論是獲得債息收入，或是期待資本利得，都是好時機。

00959B十月公告首次配息金額，每單位配發0.055元，以23日收盤價每股9.86元計算，年化配息率6.51%。本次除息日為10/31，欲參與配息的投資人請於下周三(10/30)前持有。

00959B為市場少見的月底除息設計商品，對於追求雙周配的投資人而言，值得作為長期資產配置的優息首選。00959B追蹤指數首創「篩選票面利率排名最高的前10%的債券」，協助投資人在降息循環中鎖定較高票面利率的債券，讓投組具有較佳流動性與較好的收益。

在台掛牌之月配息債券ETF一覽

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+ 債券ETF 月配息 降息

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