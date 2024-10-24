長期投資不看盤...00915+00713月領8萬！達人：創造穩定金流關鍵

身為長期投資者，我定期會做的5件事如下

1、持續買進 2、遠離市場、不看盤 3、定期關心維持率 4、定期關心00713+00915家底 5、認真生活、思考改變的可能性

持續買進

老生常談，卻很多人做不到。

因為我直到現在，都還是會收到不少訊息這樣問我：「00713／00915現在還可以買嗎？」、「00713／00915現在買會太貴嗎？」當然可以買，隨時都能買。

只要你有錢，有什麼好不能買的？怕貴，那就不要all in（雖然我自己都是all in）證券公司提供的定期定額手續費優惠多多，可以多加利用。

買進後，重點是還得「持續買進」。

持續買進，目的是為了擴張張數，以及完整參與市場。

買進當下的價位，可能會是短期高點或低點。但我不會去管它，總之就是持續買進。如此一來，不管高點低點我都可以買到。

我相信股市長期往上走。所以就長期來說，我可以一路慢慢買上去，完整參與市場。在長期的角度來說，越早買，成本就會在越低點。

前提是你要持有得夠久，而且持有的是長期向上的好標的。

遠離市場、不看盤

遠離市場，對我來說就是「不看盤」。

我已經不看盤好久好久了。從三年前開始投資00878開始，就慢慢養成這個習慣。

連投資正二期間都可以不看盤，何況是現在更講求低波的00713+00915。

不看盤、遠離市場，讓我可以更認真愜意地過生活；同時也更有時間思考，自己是不是有可以一些不一樣的改變。

有一句話我很喜歡：「如果我們不改變，我們就不會成長。」「如果我們不成長，我們就不是真正活著。」

定期關心維持率／定期關心00713+00915家底

雖然不看盤，但該做的本份還是得做。以我來說，因為我有做股票質押借款，所以當然得關心整戶維持率。

一般來說，我每天下班後，都會看一下整戶維持率。確定離界線140%還很遠，我就會關掉APP，繼續認真過生活去。

因為目前我靠00713+00915，已經每個月可領8萬元股息，所以我當然得關心00713+00915的家底，確保他們後續的配息表現不會太差。

我大概2-3個禮拜一次，就會到發行的投信公司網站，去看一下00713+00915目前的淨值組成。

從淨值組成，可以預測00713+00915未來的配息應該可以維持不錯的水准。

認真生活、思考改變的可能性

最後，就是認真生活，認真陪伴家人。長期投資可以幫助我們看淡短期漲跌，進而達到不看盤的境界。

不看盤後，你會發現自己的時間，變得很多很多。心裡的空間，也瞬間變得很大很大，也就讓我們更有機會時間去思考，自己是不是該做一些改變，是不是有一些機會，可以讓自己變得更好？

這是我最近在思考的問題，在思考自己的人生，是不是還能有一些不一樣的可能？在思考自己，還能做哪些不一樣的事？如果我把注意力放在股票上，就不會有心思與時間，好好思考這些事情。

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