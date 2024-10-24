中信全球高股息（00963）明天募集…10元、月配息、收益平準金！ 專家：海外ETF有稅負上優勢

最近有個有意思的商品要募集，是一檔標榜全球屬性的高股息ETF-中信全球高股息（00963）。

為節省大家時間，這裡我統整幾項這檔ETF與台股ETF的主要差異

1.殖利率：本來台股殖利率是出了名的高，但這幾年隨著台股持續創新高，現在到了23000點，現金殖利率過5%的股票還真沒幾檔，倒是海外市場股息率還不錯。指數股利率近4年均值7.2%

2.族群佔比：台股本身就是一個高科技含量的指數，所以就算是高股息ETF，成分股也多半以科技股為多數。但如果放眼海外市場，高股息主題的商品產業配置大部分是金融、傳產、工業、能源等行業，這就與台股有明顯差異，配置上也會有較佳的產業分散性

3.估值較低：正由於金融、傳產等行業過去這幾年漲幅並沒有科技股來的嚇人，用本益比角度，其實目前也都還算便宜，這點和本土高股息ETF有明顯差異。

4.稅負差異：海外股息屬於100%境外所得，納入最低稅負制，個人免稅額750萬，相較於國內高股息有稅負上的優勢。

定位上，其實算是滿有特色的一檔，募集時間從明天10/25到10/30(三)，其它基本資料如下：

發行價10塊，採月配息+收益平準金機制 經理費50億以下0.7%；50億以上0.65%、管理費0.2% 成分股50檔，單一權重不過10% 1年調整1次成分股（每年4月） 美股占51%、日股15%、法國12%、英國11%、德國7%、新加坡3.5% 比重上金融業34%、工業17%、原材料12%、房地產12%、能源11%、非核心消費9% 首次配息落在2025年2月 風險報酬等級RR3

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