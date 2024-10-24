高股息績效慘輸市值型...存股被酸爆 達人「截長補短」：股息＋正二是絕配

一直以來都有老鐵分享其他人評論高股息不好這樣的論點給我看，有人問我的看法、也有人跟我說他看這些反對的聲音看到自己很生氣，想要講些什麼去反駁這些論點，或是因為這些論點讓自己的情緒受到影響，其實本來就很正常。

因為人們不太能接受自己相信的事受到牴觸，當這些對立的聲音甚至可能存在客觀事實時，這種情況更會讓人難以接受。

但我認為試著分析並解決問題才是最重要的，上網宣洩自己的情緒是最無效的方法。

舉例來說，高股息最常被指數化投資者說嘴的點就是長期報酬率輸給市值型，這的確是客觀事實，也是沒有辦法反駁的一點。

因為拉開線圖來看，市值型的長期報酬率就是贏過高股息。

可以分享的是，在看到這些論點時我不是先筆戰一波解決自己的情緒，然後想辦法寫死對方，最好寫到對方無法反駁，然後我覺得好爽，爽完了回歸現實生活，我的總值、股息也沒辦法得到任何增長。

我會看這些反對意見的論點、想法，然後對照自己的投資策略，看看是不是還有什麼可以改進的地方。

有時對方的論點確實就是自己可以改進的缺點，擁有成長型思維才能更廣泛的接受更多資訊。

我也知道幾乎全倉高股息最缺的就是成長性，所以才會把正二（00631L）規劃到自己的投資組合中，也確實只過三個月我就感受到指數化投資的威力。

因為隨著大盤回穩，我的正二在短短時間從將近-20%回到+1.5%。

也多虧於指數化投資者們的評論，讓我有機會可以補足目前所欠缺的成長性，優化自己目前的投資組合，高股息+正二，看似處於天秤的兩端，沒想到搭在一起對我來說卻是絕配，也許「股息正二流」可以開創出另一種投資模式也不一定。

所以下次遇到反對自己的觀點時，先不要去解決情緒，解決情緒真的是下下策中的下下策。

可以試著逆向思考，想想對方的看法中有什麼優點是我可以汲取的，保持彈性並且懂得截長補短，我認為才是一個優秀投資者該有的樣子。

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