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00929三度下修配息今年四次未填息、00940也難逃「降息趨勢」！ 法人：能關注老牌高股息ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

高股息ETF6月起陸續吹起降息風，規模最大的復華台灣科技優息（00929）至今三度調降月配金額，元大台灣價值高息（00940）11月除息也難逃降息趨勢，確定。

對此法人持續提醒，目前台股大盤現金殖利率僅約2.5%，高股息ETF面對成份股殖利率普遍下降，以及帳上資本利得轉為資本損失，都將衝擊配息率表現。

統計正式啟動降息的月配高股息ETF，配息金額較高峰減幅約2至7成左右，同時填息狀況也普遍差強人意，除了00940、00946皆完成填息外，以00929為首包括00936、00934皆出現未填息的狀況，00929除了配息三度下降，今年已4次未填息。

法人說明，台股大盤至2024/4起平均位置處於20,000點以上，本益比一度上升至超過24倍，遠高於近五年平均值的17.6倍，持續反映對未來台股企業營運成長之預期，但現金股息金額尚未跟上價格漲幅，大盤現金股息殖利率從去年的4.7%，下降至目前約2.5%，已對尚未累積充沛可分配收益高股息ETF配息造成影響。

法人更指出，成分股殖利率下降只是影響之一，隨著台股於6月創高後進入震盪，多檔高股息ETF的未實現資本利得已受到成分股下跌影響，轉為資本損失減損資本利得配發能力，這一項並無法從淨值組成揭露項目看出，但成立時間短且投資人申購集中在股價相對高檔位置的高股息ETF，合理推估資本損失影響不容小覷，才會出現明明帳上還有資本平準金，但配息金額卻逐次下調的情況。

對此法人提醒，高股息配息下修潮或將維持一段時間，需觀察明年台股企業股利發放狀況是否持續提升，才有機會支持目前價位，若對高股息持續有需求的投資人，成立時間較長、帳上可分配收益相對充沛的0056、00713等，合理評估仍具備穩定配息能力，可適時關注。

月配高股息ETF除息下滑狀況

資料來源：各ETF官網
資料來源：各ETF官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00940元大臺灣價值高息 00946群益科技高息成長 月配息

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