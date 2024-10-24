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債券跌跌不休...加碼攤平或認賠？達人「走勢至少再半年」：領息可加碼

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
債券最近跌勢不斷。美債示意圖／路透社
債券最近跌勢不斷。美債示意圖／路透社

最近債券市場可以說是腥風血雨，很多人都在擔心債券跌成這樣到底該怎麼辦？還可不可以加碼？如果想加碼的話哪邊值得佈局？

買債券的目的是什麼？

要賺價差？還是領配息？要進攻？還是當防守？一直以來我都強調債券對我來說就是「防守」的資產配置，因此不期望它能賺取多亮眼的績效，只要能夠慢慢長大就心滿意足。

此外，債券也不過就佔投資部位的3成，加上8月6日減碼了1/3，所以目前債券部位就僅剩當時資金的2成左右。

其實只需要把資金分配、風險管理、甚至進出場點位都規劃好之後，中間的波動真的一點都不用擔心。畢竟債券看的是長遠降息循環，而現在根本就只是剛開始。

但如果今天All IN債券，甚至成本是落在31、32元，多少也能理解不安的心情。

不過別忘了降息循環、債券價格的走勢關係圖，當降息循環正式開始，勢必會先引來預期心理滿足的賣壓。

而也因為現貨期貨關係，這會讓原先走比較遠的利率走勢，先回來靠攏現在的基準利率，進而產生現在看到的債券跌勢。

不過根據降息循環、債券價格的走勢關係圖，如果抱到降息循環正式走完，才表示行情的真正反轉。而以過去來看，降息循環通常都會走一段時間，可能是半年甚至一年。

也就是說，現在的行情趨勢至少可以期待到明年，而預估的漲幅大約可以期待利率降到3~3.5%（3~3.5%是美國聯準會預估的數據）。

如果再搭配利率走勢圖來看，其實3~3.5%也剛好是關鍵區域，其潛在獲利空間10~15%，也就是35、36元上下。

以目前的利率反彈到4%，價格拉回到30元附近，不就更讓債券價格的甜蜜點、潛在獲利空間被悄悄放大嗎？而屆時若是價格如期來到35、36元，我就會將剩下的2/3債券全部平倉。

所以問到現在該怎麼辦？答案就是繼續抱著。甚至也可以開始考慮加碼。

如果觀察美債十年期收益率的走勢，會發現目前正在走「特殊形態空方」的第二個進場點。

大機率不會直接拐頭向下，比較有可能會先橫向震盪，等待下一次11月、12月降息宣布再往下修正。

這部份搭配00679B元大美債20年來看就會比較清楚，以成交量分佈圖來說，31點多元是最密集的成交區域，因此上面套了非常多人，這情況下自然就會花比較久的時間，才能把籌碼轉換過去。

如果往下找29.5~30元，這算是第二個比較多人佈局的區域，因此後續如果價格再次來到這，同時利率在高檔打出特殊形態空方的走勢，相輔相成之下，價格就會產生趨勢反轉，因此這也是為什麼現在正是加碼債券的最好時機。

不過進場或加碼之前，都要先思考買債券的初衷是什麼？如果是為了領債息，那完全不用擔心，因為債券本來就是應該要在利率高、價格低的時候去做佈局，而不是不論利率是處在高檔、低檔都不斷定期定額，所以現在確實是存股族、領息族的最佳時機。

但如果是為了價差，可以去思考這10~15%真的值得嗎？有沒有可能買其他標的會賺更多、更符合投資規劃？這些都是在進場之前要先考慮的機會成本。這也是為什麼要強調資金分配、風險控制的重要。

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 債券 聯準會 降息

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