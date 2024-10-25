0050、0056定期定額「哪一天扣款能賺最多」！懶錢包6情境實驗：最幸運和地獄倒楣鬼竟差沒多少？

證交所在2017年開放券商辦理定期定額業務，個股、ETF自由選，價格高低輕鬆買，買起了台灣的「大存股時代」；熱度是一年比一年還高，投入的金額也是不斷刷新紀錄，相信有不少年輕的小資朋友，是從這裡開始接觸股市的。

以ETF來說，今年4月定期定額扣款金額首度衝破100億大關，8月時更到了130億元以上，扣款戶數超過184萬戶。

光是最熱門的五檔：

國泰永續高股息（00878） 元大高股息（0056） 元大台灣50（0050） 富邦台50（006208） 群益台灣精選高息（00919） 就有115萬人掏錢支持！

台灣目前有21家券商開放定期定額業務，大家提供的扣款日期不一樣，常見的有某3天某5天可以選，例如每月6號、16號、26號，最近也發現「日日扣」越來越普及了，意思就是日歷打開1到31號任你勾選。

這時有個歷久不衰的問題，剛接觸定期定額或已經扣款一陣子的朋友可能都有共同煩惱，到底該選哪一天扣款比較好？可以賺比較多錢，領比較多股利，有比較高的報酬率呢？還有該押寶哪個好日子？還是要把錢細分成很多份投入呢？

其實遙遠的三年多前有做過類似的題目，但如今至今每隔一陣子還是會收到相關的詢問，所以決定來個2024年更新版「定期定額投資該選哪一天呢」？

定期定額扣款日績效實測

為了要短中長期都有數據可以觀測，一些高人氣ETF像是00878上市4年多，00919上市剛滿2年，00929上市一年太短啦...

選來選去還是請出上市時間最長，台灣第一檔ETF也就是0050當model！

情境1：定期定額一年

從2023年10月1號到2024年9月30號，每個月拿出一萬元定期定額投資，忽略手續費成本，如果遇上休假未開市會延後到下一個交易日扣款，領到股利全數再投入。

結果顯示月初的3、4、5號報酬表現特別好，尤其是選每月4號扣款，年化報酬率高達26.48％。

至於績效比較差的日子，有月中的15號和月底的27號；如果固定在27號扣款和最好的4號相比，會落後4.38％。

情境2：定期定額五年

接著中期五年，從2019年10月1號到2024年9月30號，每月拿出一萬定期定額，其他操作方式也完全一樣

經過60次扣款，成果出爐，在月初的1、2、3號和月底的31號扣款明顯有更好收穫。

尤其1號年化報酬率達11％，但如果勾選了月中的14、15、16、17號扣款，成績會輸一截，最差的17號年化報酬率是10.71％。

看來在短期和中期的投資區間內...「選錯天」對績效確實有些影響，只是也很難知道是先選哪一天最好，該怎麼辦？

答案很簡單：其實從1年到5年的趨勢證明了，存股要做的就是持續拉長投資年限。

情境3：定期定額十年

把定期定額延長到10年，投資方式如同上述一模一樣，經歷了10個四季的變換，10、11、12、24和31號是最好的5個扣款日子；又以31號9.49％年化報酬率是「最佳解」。

然而月底扣款也有幾個「雷點」，例如27、28和30號並列全月最差的3天，選30或31真的兩樣情...但其實兩極差距不大，可以說微乎其微。

情境4：定期定額二十一年

0050是2023年6月底掛牌上市，如果一路從2023年7月1號堅持存股到2024年9月30號，度過了漫長的21個寒暑，結果如何？

成績最好的日子會變成20、23和26號，這3天跟上面所模擬的「最強」不一樣，而報酬率落後的6號和7號，也是首度成為吊車尾。

值得慶幸的是最好和最差的日子是7.23％對7.19％，差距是微不足道的0.04％。

情境5：定期定額16.5年（0056版本）

前面的4個情境主角都是0050，那如果定期定額的存股標的換成高股息ETF呢？結果會是一樣嗎？這邊就派出高股息ETF的始祖元大高股息（0056）當成代表。

0056於2007年12月26日掛牌上市，一樣是每個月拿出1萬元定期定額，忽略手續費成本，未開市就延到下一個交易日扣款，領到現金股利就會再投資創造複利，一路從2008年1月1日到2024年9月30日，時間超過16.5年。

結果顯示：最好的扣款是月底的25、26、27號，相反最差扣款日出現在7號。

不論高股息或是市值型皆證明了，扣款日期在10年以上的投資並不重要！

最極端的情況之下會少賺多少錢？

0050前後投入255萬，不管很衰選在7號扣款或是被幸運女神眷顧挑中每月20號扣款，最終都能賺到超過860萬元，讓總資產突破1100萬元，最好跟最壞差距僅2.06％，金額是52,387元，這是長期21年的累積。

再來0056總共投資16.5年，扣款201萬元，最終都能賺超過350萬元，總資產都在550萬元以上，極致幸運兒或地獄倒楣鬼的報酬率差距是1.65％，金額是33,092元。

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