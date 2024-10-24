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00940配息0.04元很糟？年末高股息很多檔都是吃老本！ 他：還可以吧年化殖利率接近5％

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00940下次調整配息40元，有人問會不會越來越低？我只能說會買的就是會買。

00940目前殖利率的狀況...整年度年化殖利率：4.98％；還可以吧接近5%，況且都是真實配息收入，不是配資本利得。

套入借券後的殖利率狀況：整年度年化殖利率：8.04％

只要有超過6%就都很滿意了，自己繼續持續買進，想辦法均價越低殖利率又能提高了！真香...

另外最近有很多人，會說高股息的缺點，配息怎麼持續下降，原因之一到了年末這段時間，很多個股早已經除息完畢，現在幾乎都是吃老本的狀態，本來就很難創新高！

假設如果這段時間不買，到了過年的那時候，假設大盤又創新高呢？還是一樣不買等待嗎？

最後解釋一下自己布局狀況，不會在買回債券，只要是只是為了避開崩盤的那段時間，才會先買債等候時機！目前高股息ETF的均價自己也很滿意，持續定期定額就好，除非遇到大崩盤再加碼就好！

另外市值型的ETF實在還在考慮中，明年或許有機會納入自己定期定額；今年也快結束了，再加上一個月3萬塊的定期定額，實在是已經很極限了！沒有太多的閒錢可以再增加新標的。

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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一直以來都有老鐵分享其他人評論高股息不好這樣的論點給我看，有人問我的看法、也有人跟我說他看這些反對的聲音看到自己很生氣，想要講些什麼去反駁這些論點，或是因為這些論點讓自己的情緒受到影響，其實本來就很正常。

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