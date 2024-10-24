00965「軍工國防ETF」沒戰爭就會利多出盡？ 女子：那很多國防科技公司會先倒光

今天剛好看到 udn.com 聯合新聞網 轉載了一個剛開的YouTube頻道 tomtung 在講元大全球航太與防衛科技ETF（00965） ，這邊女子想要先簡單談談這個影片及新聞轉載的小問題，主要在對「ETF的基本認知」。

快速整理00965重點

00965女子會認為是兼具「市值型」特色的主題型ETF，為什麼會這麼說呢？因為雖然投資的是航太、防衛（或說軍工）產業，但是投資的標的不僅分散全球，而且幾乎都是「代表性」的公司，目前公布的指數成份股包含：

1.洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) - 領導F-35製造 2.輝達（NVIDIA）-全球防衛用AI晶片龍頭 3.雷神（Raytheon Technologies）-美國防衛承包領導廠 4.奇異（General Electric）-全球航太引擎製造龍頭 5.勞斯萊斯（Rolls-Royce）-歐洲航太引擎領導製造廠

更不要說還包括了台灣護國神山台積電，因此雖然關注在特定主題，可是可以看出來投資的企業都具有一定指標性、且市值大、技術難以被取代的公司。因此女子會說雖然這檔是市值兼顧主題型的ETF，這些成份股都有一定程度的技術領先、不可取代性。

而影片（及轉載文章）提到「只有在戰爭的時候才有比較突出的表現」、「如果真的要讓回測更客觀，應該要加入近10年或近20年的回測」這二點，女子倒是要出來幫大家科普一下。首先看到「只有戰爭時才有較突出的表現」這應該是影片製作者只有看到漲的地方，而忽略了跌的波段，合理的來看一個指數或ETF ，我們不應該截取特定時間，如果長期來看，會發現回測資料上這檔產品下跌時的跌幅也比納斯達克指數（代表科技類股的指數）還要低，這突顯「投資標的分散全球」的優勢，因爲大家熟悉的納斯達克指數是完全指美國科技股的指數。

此外，大家也希望要回測更客觀，但實務上今年非常多家（包含作者提到的野村）發行的新ETF，由於指數發布日期根本沒有那麼長，要做到回測10、20年大概有點困難。

實務上，有些投信公司合作的指數公司，可以提供指數發布前一些時期的回測，但是也很難到10~20年，況且「過去績效不代表未來績效」。例如過去台積電200多急漲到600多時，當時有的人認為見好就收，甚至不看好台積電，但現在台積電都上千元了。

也就是說看過去績效就夠了嗎？女子為什麼每天看全球總體經濟？因為對大多數人來說，「決定要不要投資」看的是「未來的成長性」而不是投資當下看過去績效而已，是需要綜合考量總體經濟狀況來看的。

而至於影片提到俄烏戰爭期間00965績效表現好，是事實，但女子覺得也不夠公允。因為以國防主題來說，世界各國的軍事準備「不會在戰爭發生時才採購」，而是日常就需要的準備。

而目前如果從總體經濟來看，美國為首的民主國家目前普遍美國媒體看好川普勝率大於賀錦麗，那這時看的成長性在於川普當選的話，在全球國防產業會產生什麼化學作用？首先，北約國家及台灣可能都會有提升國防預算的需求，那麼00965成長性就可能更值得期待。

但賀錦麗當選就無望了嗎？女子認為也不會的，因爲俄烏、以巴戰爭的結束，也都是美國不分黨派期盼的，差別是在於結束戰爭的手段由哪些國家出更多錢來停止。

而這也回應影片提出的「若是戰爭結束，航太與防衛科技的股票會不會變成利多出盡、不漲反跌？有沒有可能因為戰爭結束，進而讓股市迎來利空出盡的上漲、順便帶動科技產業？」仔細去看00965成份股，科技產業佔有一定比重；而沒有戰爭00965就「利多出盡」嗎？那麼女子認為對總體經濟、ETF基本概念、成分股是什麼，可能需要有更多認識，因爲依照影片這個問題，那麼這些國防跟科技公司在先前沒有戰爭時，應該已經倒光了。

不過女子最後要同意的一點是，台灣投資人「太愛配息」了，資產配置的角度來看，高股息產品不適合所有族群。具有成長性而且配息不多的產品，反而更有助資產增值。

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