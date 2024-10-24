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新手小資族想存股要選什麼好？理財達人「不建議高股息」：硬要選只推00713、00915

聯合新聞網／ ETF存股計畫
離退休規畫還有一大段時間的小資族，若是想存股，建議選擇市值型標的。台股示意圖／聯合報系資料照
離退休規畫還有一大段時間的小資族，若是想存股，建議選擇市值型標的。台股示意圖／聯合報系資料照

小資不建議存高股息？存股新手最常問的問題。

初次開始存股的新手們一定會遇到很多選股上的問題，這個系列會針對大家的常見問題來做回答，讓其他可能也有遇到相同問題的投資新手們有一些參考方向。

那內容是以小編的觀點去寫，不一定是完全正確的，有不同想法都可以提出來一起交流討論。

◎本文內容已獲ETF存股計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00905FT臺灣Smart 00915凱基優選高股息30 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型 高股息

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