新手小資族想存股要選什麼好？理財達人「不建議高股息」：硬要選只推00713、00915

小資不建議存高股息？存股新手最常問的問題。

初次開始存股的新手們一定會遇到很多選股上的問題，這個系列會針對大家的常見問題來做回答，讓其他可能也有遇到相同問題的投資新手們有一些參考方向。

那內容是以小編的觀點去寫，不一定是完全正確的，有不同想法都可以提出來一起交流討論。

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