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新手小資族想存股要選什麼好？理財達人「不建議高股息」：硬要選只推00713、00915
小資不建議存高股息？存股新手最常問的問題。
初次開始存股的新手們一定會遇到很多選股上的問題，這個系列會針對大家的常見問題來做回答，讓其他可能也有遇到相同問題的投資新手們有一些參考方向。
那內容是以小編的觀點去寫，不一定是完全正確的，有不同想法都可以提出來一起交流討論。
◎本文內容已獲ETF存股計畫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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