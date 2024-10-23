00940配息出爐！降至0.04元、11月7日除息

元大台灣價值高息（00940）23日公告配息，每受益權單位擬配發0.04元，低於過去四次配息的0.05元，以今日收盤價9.73元換算，單期配息率為0.41%，擬於11月7日除息，實際配息金額將於11月5日公告，領息日在12月2日。

對此，法人分析指出，台股大盤自2024年4月起平均位置處於20,000點以上，本益比一度上升至超過24倍，遠高於近五年平均值的17.6倍，持續反映對未來台股企業營運成長之預期，但現金股息金額尚未跟上價格漲幅，大盤現金股息殖利率從去年的4.7%，下降至目前約2.5%，在成分股殖利率普遍下降，連帶影響高股息ETF的配息率表現。

00940選股邏輯，指數編制篩選不只有「高股息」並兼顧「基本面」與「評價面」，且並不訴求最高殖利率，而是希望透過多元面向評估，為投資人找到最適合長期存股領息的標的。

目前00940成分股加權平均本益比為13.6倍，而股東權益報酬率（ROE）目前為17.6%；大盤則分別為22.3倍、14.6%，確實為投資人精選高CP值個股，值得長期投資。

00940於10月22日淨值9.85元，加計成立以來四次配息金額共0.2元（均填息），已過發行價10元，IPO以來持續持有的投資人，含息報酬率已為正。

目前多數投研機構持續對台股持正向展望，包括AI題材處於成長階段，投資人可期待未來台股企業EPS持續成長跟上，帶動股息配發金額上升，屆時將支持高股息ETF持續展現高股息投資特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。