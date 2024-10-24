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存股族將棄高股息ETF、金融股改買0050？網卻因1優勢反推006208

聯合新聞網／ 綜合報導
台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。圖／聯合報系資料照片
台股23日開低走低，收在23,334.76點，下跌200.67點，跌幅0.85%，成交量3,327億元，三大法人賣超147.92億元。圖／聯合報系資料照片

台積電上周法說會釋出利多，帶動大盤持續上漲，成分股「含積量」高的0050股價也順勢上揚，截至21日，元大台灣50（0050）連結基金含息報酬率49.1%。PTT網友認為，「相信有更多人捨棄高股息和金融股轉投入0050」。但也有人認為0050管理費過高，同樣是市值型ETF，不如選擇006208。

現階段台股ETF規模已經超過兩兆，其中規模最大的就是元大台灣50（0050）高達4千多億。一名網友在PTT發文表示，0050報酬率大勝高股息和許多金融股，是目前存股主流，他認為，未來會有更多人捨棄高股息和金融股轉投入0050，畢竟0050成分股中，台積電占比很高，等於可以藉由投資0050、投資台積電，對於投資人來說很具吸引力。

其他人留言「0050 50%也不是常態，跟去年0056一樣」、「海放主動基金，但輸006208」、「其實意思就是今年所有的基金都買太少台積電」、「正二我覺得都沒有50穩」、「原因是2330，不是0050強」、「指數黨的大勝利」、「買GG績效更好」。

還有人留言「定期定額0050，是對的」、「結論就還是買2330就好」、「折折當初買0050不要下車，現在賺到流湯」、「不如買006208，0050內扣費用有夠貴」、「006208屌打，元大死不降管理費」、「含G量的勝利，跟選股沒啥關係」、「台積太強」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF PTT 台積電 台股 報酬率

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