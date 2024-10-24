美債還在跌…該續抱還是止損？ 專家分析進場時機與降息空間

美債ETF的購買者，通常是因為配息穩定，並可能隨著利率變化帶來資本利得。專家一致認為，趁著市場修正獲得入場機會的勝率相對較高，這讓不少人對於債券ETF的前景抱有希望。

根據CMoney的最新統計，截至10月14日，在台灣掛牌的債券ETF總市值達約2.94兆新台幣，相較於今年6月底增長了86.7%。此外，受益人數也在年初以來增加了56.5%，目前已達194萬人，顯示出債券ETF的吸引力日益增加，許多投資人已將其納入資產配置的考量之中。

然而，面對美國聯準會（Fed）在9月份降息兩碼後，債券價格並未如預期上漲，反而出現下跌，導致殖利率回升至近期高點。這讓許多原本打算進一步投資美國債券ETF的投資者感到猶豫不決，面對續抱、停損或加碼攤平成本的選擇，該如何決策？

如何選擇合適的債券ETF

從目前掛牌的76檔美債ETF中，選擇合適標的至關重要。美國公債的風險相對較低，但其配息也相對較少；而涵蓋多種類別債券的ETF，如公司債、投資等級債和金融債，則風險相對較高，但潛在收益也較為可觀，適合能夠承受更大風險的投資者。

國泰投資級公司債（00725B）的基金經理人李育齡指出，債券價格在降息之前已經有所反應，因此在降息後，利率可能會保持高位，隨著降息碼數的增加，債券價格才會有可能下行。她預測，今年底之前可能還有2碼的降息空間，而明年整體降息預期甚至可達4碼，總共約2%的降息空間，這對於提前進場的投資者來說，無疑是個好機會。

目前市場對於美國聯準會的降息預期已經出現修正，11月的會議上，聯準會可能會選擇按兵不動或僅降一碼。由於目前市場上流動性較高的美債ETF，如元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、中信美國公債20年（00795B）等，近期表現仍在年線之下，這意味著已經持有債券的投資者可能需要耐心等待，利用時間來換取空間。

在當前市場上，多檔熱門債券ETF已經開始進行季配息。例如，統一美債20年ETF（00931B）18日除息，每單位的配息金額，從預估的0.125元上調至0.14元，吸引6萬8607名投資者領取股息。這些配息，無疑會驅動更多投資者進一步關注債券ETF的投資機會。

另一檔即將除息的大華投等美債15Y+（00959B），每單位配息可達0.055元，年化配息率為6.5%，預計10月31日除息，收益分配將於11月下旬發放。

新進市場的群益優選非投等債（00953B）預計在11月7日除息，根據10月21日的收盤價，其年化配息率預估約為8.31%。希望參與該ETF配息的投資者需注意，最後的買進日為11月6日。

債券殖利率回落時機合理布局

00931B的基金經理人許雅惠表示，近期美債殖利率上升，為投資者提供了進場機會。隨著聯準會的降息循環，債券市場前景仍然可期，投資者應把握債券殖利率回落的時機，進行合理布局。

同樣地，00959B的經理人郭修誠提到，根據預測，至2025年底前還有4至6碼的降息空間。此外，9月的非農就業數據顯示新增25.4萬人，遠超預期的14萬人，失業率也降至4.1%，這些強勁的經濟數據削弱了市場對於經濟衰退的擔憂。儘管美國大選前的政見發表可能會影響市場表現，但從技術面分析，10年期美國公債仍維持在高位，這對於長期收益率的上升提供了支撐。

在當前地緣政治持續動盪的背景下，市場對新任美國總統的期待也在增加。根據凱基銀行的第四季投資策略報告，面對美國總統大選的不確定性，建議投資者可採取「債先於股」的策略進行布局，待大選結果出爐後，再進一步調整股債配置。

根據歷史經驗，降息期間債券的表現普遍良好，特別是多元配置的複合債和高評級債券具備更高的表現潛力。此外，美國非投資等級債的違約率，仍低於長期平均水準，投資者可考慮配置評級較高的非投資等級債，抓住債券鎖息的黃金時機。

在市場波動性加大的當下，債券因其固定收益及潛在價差，依然是防守與攻擊的良好選擇。然而，在進場或加碼之前，投資者仍需仔細考量相關成本，包括內扣費用及手續費，以避免影響收益的情況出現。

總體而言，債券ETF在市場不確定性中顯示出其穩定性，隨著投資者對於資產配置的靈活調整，未來的市場表現仍值得關注。

（本文出自2024.10.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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