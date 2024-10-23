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亞太區域猛虎出閘 中信ETF00964提供存股族新選擇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

存股族想將眼光放眼海外，經濟成長快速的亞太地區，就有許多優質企業可淘寶，中信亞太高股息ETF（00964）可望成為存股新選擇。中國信託投信指出，亞太區域因為經濟成長率優於全球、企業配息能力強，且目前評價面仍處低基期，可望成股息新藍海。回測00964所追蹤之「NYSE亞太高股息指數」，近四年平均股利率高達8.9％，優於台灣高股息指數近四年平均的6％，且投資亞太地區加入更多股票池，更能發揮分散風險、拉高投組股利率的效果。

00964經理人張苡琤指出，台股高股息ETF產業配置上以科技為主，且占其ETF配置比例高，風險過度集中，但若跨足海外，選擇性更多就能分散風險。

00964成分股的產業分散，前3大產業配置均衡，其中金融比重33％、能源21％、工業19％，不會有集中單一產業的問題。再者，NYSE亞太高股息指數與目前市面上的台股高股息ETF成分股重疊數低，才能真正分散風險。

張苡琤說，亞太區域具四大優勢，一是未來兩年經濟成長率預估將優於全球；二是亞太區域企業自由現金流相對更充沛，即企業配發股息的能力更強；三是亞太高股息指數與其他指數如台股、台股高股息、世界指數、美股的相關性低；最後是評價面相對低，整體亞太區股票本益比估值仍低於其他區域指數。

張苡琤指出，據Matthews統計與整理資料，從2002年至2022年股息年成長率（CAGR），亞太區高達8％，遠高於美國的6％、歐洲區的4.5％。她也強調，現在是錢進亞太高股息的最佳時點。因為美國啟動降息有機會使資金流入新興市場，而高股息成分股可望受惠，另外，亞洲各國也紛推出優惠儲蓄帳戶，有利高股息股票投資風氣發展，是存股族不可錯過的好利器。

中國信託投信表示，00964聚焦亞太區最強的「龍虎強國」，主因高度經濟自由度、產業升級以及良善投資環境，可望在區域中脫穎而出；且受惠國家政策支持，這幾個國家企業的股利配發率將值得期待。且00964具備分散風險、提高股利率等多重優勢，可望成為股息投資新解方。

亞太高股息指數股利率與其他高股息指數股利率比較。（資料來源：NYSE，FTSE，中國信託投信整理）
亞太高股息指數股利率與其他高股息指數股利率比較。（資料來源：NYSE，FTSE，中國信託投信整理）
亞太區、歐洲區與美國 2002~2022 年股息成長率。（資料來源:中國信託投信）
亞太區、歐洲區與美國 2002~2022 年股息成長率。（資料來源:中國信託投信）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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