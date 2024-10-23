買債行情仍在？00687B成交量驚人 專家「降息必然趨勢」：短期跌宕快撿便宜

天王周杰倫演唱會門票15萬張5分鐘售罄，粉絲們中午飯都沒吃苦等半小時，只見藍圈圈轉個不停後顯示完售，許多人搶了個寂寞。大批網友怒喊，剛好把錢省下來改買日圓和債券ETF，拿債息去日本吃香喝辣不是更香？

今日債券ETF人氣居高不下，兩檔規模最大的美國長天期公債持續熱銷，國泰20年美債（00687B）成交量超過8萬張，穩居長天期美債的銷售冠軍。

小資理財達人分析，周杰倫演唱會門票最便宜的區域1880元，最貴的則要價6880元，兩個人進場就要花掉不少張小朋友。

如果觀察今日投資市場兩大事件，第一是日圓匯率走低，23日台灣銀行現鈔匯價來到「0.2143」，是近月來的低點，下個月開始有賞楓旺季，緊接著就是12月的滑雪季，日圓買再多都花得完。

第二件大事莫過於美國10年公債殖利率走升到4.23%，激起大批債券投資人的求生鬥志，再度進場加碼ETF張數，就是要壓低持有均價。

國泰20年美債（00687B）成交張數超過8.1萬張，收盤30.35元；元大美債20年（00679B）成交6萬張，收盤29.24元；中信美國公債20年（00795B）總量2.2萬張；群益25年美債（00764B）也有2萬多張。

國泰00687B因折溢價只有0.12%，存續期有16年，今年來的配息從2月的0.34元、5月的0.34，以及8月的0.42元，讓投資人相當滿意，在美債市場受到資金青睞。

市場專家表示，美債殖利率只是一時受到美國財報周消息，以及川普到麥當勞打工炸薯條，試圖影響選情，美大選前市場都還會有動盪，但美經濟走緩，降息是必然的長線趨勢。

現在債券價格有拉回，就是不錯的佈局時機，畢竟我們終於進入多年難見的降息循環，債券都已經說是聯準會給的送分題了，短期跌宕應不必過度憂慮，現在撿便宜，以後做夢都會笑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。