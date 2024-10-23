快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

買債行情仍在？00687B成交量驚人 專家「降息必然趨勢」：短期跌宕快撿便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
美國10年公債殖利率走升到4.23%。債券示意圖／路透
美國10年公債殖利率走升到4.23%。債券示意圖／路透

天王周杰倫演唱會門票15萬張5分鐘售罄，粉絲們中午飯都沒吃苦等半小時，只見藍圈圈轉個不停後顯示完售，許多人搶了個寂寞。大批網友怒喊，剛好把錢省下來改買日圓和債券ETF，拿債息去日本吃香喝辣不是更香？

今日債券ETF人氣居高不下，兩檔規模最大的美國長天期公債持續熱銷，國泰20年美債（00687B）成交量超過8萬張，穩居長天期美債的銷售冠軍。

小資理財達人分析，周杰倫演唱會門票最便宜的區域1880元，最貴的則要價6880元，兩個人進場就要花掉不少張小朋友。

如果觀察今日投資市場兩大事件，第一是日圓匯率走低，23日台灣銀行現鈔匯價來到「0.2143」，是近月來的低點，下個月開始有賞楓旺季，緊接著就是12月的滑雪季，日圓買再多都花得完。

第二件大事莫過於美國10年公債殖利率走升到4.23%，激起大批債券投資人的求生鬥志，再度進場加碼ETF張數，就是要壓低持有均價。

國泰20年美債（00687B）成交張數超過8.1萬張，收盤30.35元；元大美債20年（00679B）成交6萬張，收盤29.24元；中信美國公債20年（00795B）總量2.2萬張；群益25年美債（00764B）也有2萬多張。

國泰00687B因折溢價只有0.12%，存續期有16年，今年來的配息從2月的0.34元、5月的0.34，以及8月的0.42元，讓投資人相當滿意，在美債市場受到資金青睞。

市場專家表示，美債殖利率只是一時受到美國財報周消息，以及川普到麥當勞打工炸薯條，試圖影響選情，美大選前市場都還會有動盪，但美經濟走緩，降息是必然的長線趨勢。

現在債券價格有拉回，就是不錯的佈局時機，畢竟我們終於進入多年難見的降息循環，債券都已經說是聯準會給的送分題了，短期跌宕應不必過度憂慮，現在撿便宜，以後做夢都會笑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 00764B群益25年美債 00795B中信美國公債20年 債券

延伸閱讀

台積電目標價1600？想上車卻太貴...股添樂推4便宜方案：科技股就是台股未來

00878、0056、00919實現月配2萬...達人停扣這檔換「00915、正二」：開槓桿要穩定

護國神山撐台股！到底要選個股還是ETF？專家「避免追高」：台積電今年股價落在這區間

質押風險太大...只適合高股息？達人曝執行正二心得「相見恨晚」：不懂才會害怕

相關新聞

00940配息出爐！降至0.04元、11月7日除息

元大台灣價值高息（00940）23日公告配息，每受益權單位擬配發0.04元，低於過去四次配息的0.05元，以今日收盤價9...

亞太區域猛虎出閘 中信ETF00964提供存股族新選擇

存股族想將眼光放眼海外，經濟成長快速的亞太地區，就有許多優質企業可淘寶，中信亞太高股息ETF（00964）可望成為存股新...

買債行情仍在？00687B成交量驚人 專家「降息必然趨勢」：短期跌宕快撿便宜

天王周杰倫演唱會門票15萬張5分鐘售罄，粉絲們中午飯都沒吃苦等半小時，只見藍圈圈轉個不停後顯示完售，許多人搶了個寂寞。大批網友怒喊，剛好把錢省下來改買日圓和債券ETF，拿債息去日本吃香喝辣不是更香？

終於出清00940！棒棒3原因換股00946：大跌跌最慘、反彈卻最給力

元大台灣價值高息（00940）上市5個月，IPO時就一堆人搶買，成了全民運動，連我也在其中，沒想到上市時直接破發行價，被笑稱是韭菜，雖然曾經回春，但目前股價還是在發行價之下。就在上個月，我決定全部出清啦。

台積電目標價1600？想上車卻太貴...股添樂推4便宜方案：科技股就是台股未來

台積電股價隨著法說會結束後升高，市場對法說會反應熱烈，券商也幾乎都上調了台積電的目標價，有外資更是喊出1600的價位、平均調幅高達14.5%。 然而隨著股價攀升，投資台積電的成本也隨之增加，買下整張台積電要百萬元，顯然不是人人都能入手，下列敘整理4種相對便宜的投資方法。

00918符合「三好」股利好、高填息、績效讚！ 專家：出類拔萃這檔ETF真的強

一檔最近討論度很高，剛填完息的00918上巿以來配六次息，合計配息金額3.9元，用簡單平均法算下來每次配息0.65元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。