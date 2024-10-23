終於出清00940！棒棒3原因換股00946：大跌跌最慘、反彈卻最給力

元大台灣價值高息（00940）上市5個月，IPO時就一堆人搶買，成了全民運動，連我也在其中，沒想到上市時直接破發行價，被笑稱是韭菜，雖然曾經回春，但目前股價還是在發行價之下。就在上個月，我決定全部出清啦。

00940是今年三月份開放募集最熱門的一檔ETF，未演先轟動。讓許多投資人解定存也要申購，有幾項主打訴求。

1、強調巴菲特價值投資，依自由現金流量進行選股，將目前本益比相對便宜的個股給選進來。 2、高股息，追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%，優於台股加權指數的4.3%，強調10元就可以入手，還月月領息。

就個人看法，全民瘋搶的關鍵原因在於價格，1張只要1萬元就可以入手。

同時期上市的還有統一台灣高息動能（00939），通常新的ETF會被拿來比較，00939和00940反而是強調攜手合作領息的策略，將領息時間跟復華台灣科技優息（00929）錯開；00929在月中、00940在月初、00939在月底，創造雙週配的現金流，不得不說，投信在這點的行銷真的很會。

我就是眾多韭菜之一，說說當初申購的原因

1、我的月月配現金流，主要來自於0056+00878+00919的組合，而沒有買入00929，因為覺得每月領幾百元，又要被扣10元匯費，是領心酸。

2、再來是剛好手中有一檔幾個月前布局的個股中興電獲利了結，於是有一筆閒置資金在找可以鎖利的合適標的。

3、00940推出10元一張的價格，又強調高息，充滿吸引力。

4、之前新開戶的證券系統，申購ETF超級好用，線上按一按，轉帳就完成，不像以前還得透過營業員，跑一趟券商，還要被收手續費。

我是一筆直接申購，不是定期定額，當然得隨時注意上市之後的表現。

00940上市時就直接破發，中間曾經回春，直到目前9月3日收盤，仍在發行價10元以下，如下圖。

根據00940追蹤的臺灣價值高息指數回測紀錄顯示，過去5年的平均殖利率達8.6%，顯著高於台灣加權股價指數的4.3%。

但經過兩次配息後，預估年均殖利率為6%，不符合當初宣傳時的期待。

若你從近五年每年的殖利率來看，可以巧妙地發現，2023年根本是特例，把這極端值拉掉，6%左右的殖利率其實是合理。

我在IPO就買了，就在配息宣布、除完息不久後，我選擇全部出清。

為何出清呢？主要有三個原因

1、同樣都在長期投資的前提下，00940跟其他檔高股息ETF相比，績效表現不溫不火，一點都不突出。

2、與其他同期新兵相比，績效真的不佳，且同樣配息殖利率下，CP值真的不高。

3、賣出後更發現，7月底到8月初，台股歷經幾個大跌點，如今已經都反彈回來，00940竟然還在發行價之下。

今年上市的月配息ETF共有4檔，除了00939和00940外，還有同一天掛牌上市的00944和00946。從中可以發現，00940在7月11日除息時，大家的股價都是在發行價之上，直到8月30日收盤，00939和00940反而破發，也太不可思議。

除息後更出現了三次台股大跌，分別是7月26日、8月2日和8月5日，這三次還被列入歷史10大跌點。

仔細的把7月26日到8月5日的跌幅拉出來看，4檔新兵全部都跌破發行價，尤其是00946跌最慘，快要10%，其次為00940，跌了-8.79%。

後來台股反彈上來，雖然大家的漲幅都約一成，但00939和00940目前仍破發，而00946和00944卻已經回到發行價。

眼尖的人應該可以發現，00946這檔，大跌跌最慘，但反彈卻是最給力。

那出清00940後，轉換到哪裡去呢？

沒錯，就是00946，但我買入的時候剛好是高點。

之後大盤表現差，股價也就一路下跌，當然我也一路向下買，大跌時當然大加碼。

這次學乖，沒有一次大筆申購，而是慢慢買，所以採用的是系統設定期定額的方式，若當天見綠再單筆加筆，直到現在成本已經降到10.3，中間還領了一次息，若之後又再破發，還保有子彈加碼。

個人研究心得

00940個人認為不差，選股邏輯上是一檔不錯的台股ETF，殘酷的是，跟它同期上市的幾檔新兵相比，CP值很容易被比較出來。

在考量資金後續增長的滾動需求下，其他檔ETF比較適合我的需求，雖然高波動、高風險，但可能會帶來更好的報酬，換成00946到底是好是壞，日後再分享成果給大家。

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