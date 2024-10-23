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00918符合「三好」股利好、高填息、績效讚！ 專家：出類拔萃這檔ETF真的強

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

對高股息ETF失望了，怎麼辦...

雪友不要看到今年的債券、高股息ETF表現就失望了，畢竟這二類商品都是以息收為主。

投資一定要有耐心。

投資前一定要想好投資目的是什麼

如果投資高股息ETF的目的就是為了領息，那麼選擇高股息ETF有三個方法：

股利好

既然選了高股息就是希望有好的殖利率，如果一般般就失去意義了嘛！

高填息

拿了股息如果没有填息，就像是從自己的口袋裡拿錢不是真的賺到股息，那不就白搭了嗎？

績效好

領股息是為了日後有被動現金流，雖然說今年高股息ETF績效不如去年好，不要期待太高，但換個角度想，如果這時候還能表現出類拔萃那不就表示這檔ETF真的強，值得認真考慮嗎？

財經雪倫看到一檔最近討論度很高，剛填完息的00918上巿以來配六次息，合計配息金額3.9元，用簡單平均法算下來每次配息0.65元。

如果扣除第一次配息較例外，從第二次配息起算配息金額有3.7元，用平均法算每次配息0.74元，換算下來年化殖利率高達12% 難怪規模近450億，受益人數達16.8萬！

雪友可以參考從網站抓的00918填息記錄會更清楚：

財經雪倫常說投資ETF要獲利很簡單！

選對標的、定期定額搭配逢低加碼、ACTION行動

用這招就可以輕鬆獲利，難就難在常想東想思考半天後還不做出行動！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

財經雪倫

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一檔最近討論度很高，剛填完息的00918上巿以來配六次息，合計配息金額3.9元，用簡單平均法算下來每次配息0.65元。

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