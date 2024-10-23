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中國大陸政策組合拳連發 激勵跨國股票ETF近月表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近期中國大陸政策組合拳連發，在政策激勵下，帶動近期中國大陸股市表現，近一個月滬深300指數上漲近22%，代表中小型股的中小企業100指數漲幅近25%，連帶推升投信發行的跨國股票ETF近一個月表現，前十強全由中國大陸相關股票ETF霸榜，包括復華中國5G、00643群益深証中小、富邦深100、國泰中國A50等全都上榜。

中國大陸政策大幅釋出資金活水與多項寬鬆和救市政策，繼日前宣布降準2碼、調降政策利率1碼與提供股票回購貸款等政策外，近日中國大陸六大行同步調降利率，且在21日中國大陸人行宣布10月1、5年期LPR利率各下調25個基點，年底還不排除再有降息機會，在政策刺激連發下，帶動近期中國大陸股市表現。

群益深証中小ETF經理人張菁惠表示，自9月下旬以來，從中國大陸人行、金融監管總局、證監會到中央政治局會議，接連推出降準、降息、降存量房貸利率、結構性融資入市及地方取消購屋限制等措施，針對貨幣、地產、資本市場都有大量政策出台，展現官方穩經濟的決心，激勵市場投資情緒，資金積極回補下，推動近期中國大陸股市表現。

張菁惠說，後市來看，中國大陸利多政策連番祭出，有望驅動經濟往正確的方向運行，帶來景氣復甦，並對股市形成正向循環，後市表現仍值觀察。

張菁惠進一步指出，在投資布局方面，因利率走降，有利中小企業壓低借貸成本，且隨著長期經濟環境有望走向穩定，資金也可望由大型股朝向更具爆發力的中小型企業輪動，再加上從產業角度來看，今年來中國大陸多項重要經濟發展會議著重新質生產力，包括人工智慧、新能源、新創科技、儲能產業等為政策主要發展目標，也令中小型科技股受惠甚深，中小企業100指數成分企業多聚焦於上述重點產業，在資金與產業政策雙利多支持下，投資人不妨透過深証中小ETF來參與趨勢、掌握行情。

投信發行跨國股票ETF近期表現。（資料來源：CMoney、2024/10/22）
投信發行跨國股票ETF近期表現。（資料來源：CMoney、2024/10/22）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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