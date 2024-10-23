00939成分股抗震 全方位迎接電子傳產旺季

元大台灣價值高息（00940）上市5個月，IPO時就一堆人搶買，成了全民運動，連我也在其中，沒想到上市時直接破發行價，被笑稱是韭菜，雖然曾經回春，但目前股價還是在發行價之下。就在上個月，我決定全部出清啦。

2024-10-23 14:38