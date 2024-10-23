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00939成分股抗震 全方位迎接電子傳產旺季

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
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統一台灣高息動能ETF（00939）追蹤的特選臺灣高息動能指數，目前成分股產業分布呈現電子、傳產比例為６:4。統一投信表示，00939產業分散且均衡，在震盪時可望相對具備防禦力，隨著年底消費電子、傳產旺季來臨，00939有機會全方位迎接旺季行情。

00939追蹤的指數持股橫跨17個產業類別，前五大次產業為：半導體產業占比20.96%，其次為電信19.03%、運輸10.38%、金融保險7.73%及食品類6.50%。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示，00939持股比重第二大的電信類股，在過去兩年資金追逐高成長的強勢股時，表現相對失寵，近期反而成為震盪格局時的抗跌要角。此外，對於營建類股零持股，可有效避開政策打房利空風險。整體來說，00939成分股除了仍具備成長性產業外，亦著墨防禦性產業，展現攻守兼備特性。

展望後市，林良一指出，美國降息趨勢確認，疊加經濟基本面仍強韌，經濟續朝軟著陸路徑前進，有助資金外溢往新興市場，台股可望受惠。不過，美國總統大選倒數，無論共和黨或民主黨總統當選，都期望重振製造業，半導體供應鏈赴美設廠的進程可能加快，連帶影響上中下游供應鏈廠商，將面臨資本支出與成本擴大壓力，半導體供應鏈族群恐陷短線高檔震盪，但長線利多不變。而第4季為消費電子、傳產股旺季，盤面有望處於良性資金輪動，產業分布平均的00939可望相對受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 消費 美國

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