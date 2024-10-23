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0050、006208市值型ETF誰是長期投資首選？ 阿格力：現階段是「它」但未來答案不一定

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

現階段台股ETF規模已經超過兩兆，其中規模最大的就是元大台灣50（0050）高達4千多億。

0050為一檔已經發行20年以上的ETF，績效確實表現也是非常非常好，所以現在很多人也都在定期定額0050。

其實追蹤臺灣50指數不只有0050，還有一檔就是富邦台50（006208）；所以問題來了，0050跟006208該選哪一檔？

基本上0050跟006208本來就是一樣的東西，追蹤的指數也相同，既然一樣該選誰？給大家答案：直接選006208。

選006208？買的張數多、調節方便

以錄影時候的收盤價來看：

兩檔價差來看，006208大概是0050的六折左右。

用六折來看，同樣都花錢定期定額或者是一次買進，可是006208所得到的張數，就是比較多！

心理就是比較爽，就是比較有成就感

雖然張數不代表報酬率，這個是一個很重要的概念，但是阿格力覺得如果花同樣的錢，兩者報酬率理論上差不多的情況下，當然是選張數多的。

因為張數多除了成就感外，如果要用到資金需要調節的時候，張數比較多也較好調控。

雖然也是可以零股交易，但零股交易會比較容易跟市價有一點價差，所以個人還是比較喜歡用一整張的市價交易。

所以想要收集到更多張數，或是定期定額想要看到股數的累積是比較有感的話，那006208這點是優於0050。

006208績效竟然贏過0050

0050過去十年的年化報酬率是14.9％，表現非常好，所以假設自己玩股票也賺不到這個報酬，那買這種指數型的ETF，就對了！

另外的006208，過去十年年化報酬15.1％，小小的贏了0.2％。

如果一年0.2，十年算個2％，若是本金累積到一千萬，差個2％也有20萬，也不是小錢；既然都買一樣的東西，當然就是要選績效比較好的那一個。

那為什麼會有這樣的績效差異呢？

原因就出在管理費用

0050的管理保管費是0.355％
006208則是只要0.185％

所以這種市值型ETF不論是定期定額或單筆買進，理論上都是長期投資；ETF在長期投資的情況之下，既然東西一樣那管理費選較低，日積月累下差異就會越來越大。

結論就是...以006208為投資臺灣50指數的首選比較好。

但是，或許其實0050也有機會再成為首選，因為好壞照輪。

其實從2013到2016年，這段時間的報酬0050是44％的報酬率；對比006208大概是41％。

不過2017之後到現在，長達七年多的時間，0050的報酬率反而是輸給006208。

為什麼會有這樣的差異，其實就是2016年時富邦投信調降006208的管理費

雖然過去十年，年化報酬率差距是小了一些；但如果從2017正是調降006208的管理費之後，其實與0050的差異，七年就差了10％，確實越來越多。

2017年開始006208每年的績效都打敗0050，因為現階段投資臺灣50指數的首選真的是006208。

但若是之後元大投信也降低0050的管理費，跟富邦投信一拚，那答案就不一定了。

反正對投資人而言，誰便宜就買誰，就是這麼現實和無情。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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