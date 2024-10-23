00878、0056、00919實現月配2萬...達人停扣這檔換「00915、正二」：開槓桿要穩定

大家好！這裡是剛練完腿火速從健身房趕回家發文的萊萊，來跟大家報告存股計畫第三彈啦！

沒看過第一彈和第二彈的朋友們不用擔心！可以回顧一下「第二季復盤」和「存股計畫更新」，看看我從$0股利到每月$12,000現金流的小小成長！

這段路線走的是80%保守＋20%攻擊模式，穩紮穩打中帶點刺激！

萊萊的終極目標一直很明確：用現金流完全cover「所有」日常開銷！經過一年多的記帳，我的固定和變動支出加起來大約是每月5萬，所以高股息目標也瞄準這個數字！

目前每月的平均配息已經來到$17,000，其中$20,000是萊萊的「安全感門檻」——也就是說，這個數字可以支付我所有的固定開銷！

所以在衝破2萬這個關卡前，我會繼續穩健地持有以00878為核心，再搭配攻擊性較強的00919和老牌的0056。

當突破月配$20,000後，感覺世界就開闊了許多～既然固定支出都已經由股利負擔，下一步當然是繼續往月配5萬元邁進！

而且開始會考慮市值型股票、甚至開一點小槓桿來賺取價差！誰說不可以跟高股息同時賺（超愛槓桿哥的霸氣發言）。

轉扣00915的理由：開槓桿加速時需要穩定

雖然每月領股息非常舒服，但不可否認市值型的投報率平均下來較高股息高。

達到月配2萬元後，萊萊會把更多精力投入市值型標的以及開始購入正2加速資產累積。

因為正2波動大，萊萊需要穩定度更高的標的來降低風險，所以將執行換股（注意：停扣≠賣出！賣掉這麼優秀的標的是不可能的！），把00919換成00915。

00915的選股邏輯穩定而且便宜，殖利率也不錯，簡直是00713的縮小版。

分散風險的美債／股：和月配5萬元齊頭並進的債券／美股

達到月配$20,000的目標時，萊萊的台股資產將達到$260萬（以現價計算）。

現金流穩定，大部分日常固定支出都能用股利負擔，這時候考慮全球市場，特別是像VWRA這種全球性ETF，可以幫我降低地緣風險。所以將會開始陸續購入美債和市值型ETFVWRA。

VWRA不是美國發行，沒有股利課稅的問題，投報率又跟VT、VOO差不多，完全就是最佳選擇呀！萊萊覺得多一事不如少一事，不想處理稅務，所以會持續加碼。

債券配置則是降低曝險部位比例、慢慢累積00679B，之前的文章介紹過「年齡減股公式」，萊萊會開始將自己的資產比例推進至理想狀態，隨著年紀增長，風險承受度也會改變，所以是時候來個股債平衡！

在配息達到2萬元前，萊萊的策略都是以穩健為主，因為前期對市場的認知有限，敏銳度也不足。

隨著目標接近，韭菜從嫩變老的過程中，吸收了不少知識，也更有自信去嘗試更多進階的操作。

當然，投資路上一定會遇到風波，但累積資產本來就不是一帆風順，心態穩住最重要！

未來，我會繼續在主業副業兩手抓的同時，穩步推進投資計畫，加速財富自由的進程！

◎本文內容已獲萊萊的理財筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。