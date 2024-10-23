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直接買台積電（2330）或投資0050？ R爸「無正確答案」：但99％的人不太可能成為頂尖者

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

前陣子吵翻天的「0050還是台積電」，我個人覺得沒有正確答案。

0050中台積電的佔比超過55%，只買台積電，投資報酬率更高，但風險相對也較高。

如果台積電大跌，0050也會跟著一起狂跌，這是毋庸置疑的。

但目前看起來，台積電未來三五年是相當健康，歸功於他的經營方針與策略得宜，也與競爭對手的差距越拉越大。

主動投資與被動投資最大的區別，是必須時刻關注公司的發展，以及營運狀況、未來展望。

而被動投資指數型，就只要安心交給基金的機制，也不用擔心存到宏達電這種股票，自動汰弱留強很安心。

我們對於投資理財，要先有一個認知，就是自己的風險承受度。

如果連一絲波動都無法承擔的人，就算你買指數型ETF，遇到股災抱不住而停損，也是枉然！定存或儲蓄保險大概比較適合你。

當然我們都知道通膨會吃掉錢，所以現在人都比較有投資意識，會選擇報酬率高於通膨的選項。

指數投資的確適合大多數人，也可以有很不錯的報酬，所以我也有買。

投資人追逐的聖杯，其實就是超額報酬。

據圈內朋友透露，傳說中的航海王，除了手握數千張台積電、鴻海，還擁有一票中小型個股，報酬率遠遠超過指數投資。

極端案例不能拿來類比，99%的人，也不太可能成為這些頂尖投資者，但如果你對研究個股有興趣，慢慢學會尋找有成長性的個股，其實獲得超額報酬率的成就感，也無法用言語來形容。

也許你也可以像我一樣，選擇混搭風格，除了搭配指數投資之外，另外投入看好的個股標的。

這需要時間學習、磨練，也不見得適合每個人，就看你自己喜歡那一種方式了。投資沒有什麼絕對答案或公式，有賺到錢也賺到幸福，人生足矣。你說是嗎？

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長！

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型 通膨

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