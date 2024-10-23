年輕人不該開計程車、ETF要買市值型而非高股息？ 小師傅：不是以年齡來區分

我兼職開計程車的時間總共八年。開車第一年的時候，特別多的客人關心我，說：「誒，你怎麼這麼年輕在開計程車？這不是退休的人才會做的工作嗎？」每次被這樣問時，我都覺得自己是不是很沒有出息，不知道該怎麼去回答，好像我這個年紀就不應該做這樣的工作。

在投資的路上，我曾經也疑惑，年輕人到底應該買高股息，還是市值型ETF？

以我自己都持有的經驗來看，我覺得這不是以年齡來區分，而是要以需求理論來看。你要先求活下去，才來追求財富增長才對。

很多人本業收入可能就有10～20萬，根本不缺現金流。市值型長期持有20～30年報酬雖然勝過高股息沒錯，但很多年輕人連明年在哪裡都不知道。你跟他說20到30年後如何，有什麼意義？他扛得住生活各種負擔的壓力嗎？他扛得住股市的波動嗎？

以我自己為例，我本業收入才4萬多，靠著開計程車，加起來收入約10萬多。房貸大概3～4萬，加上其他的開銷，根本沒剩下多少。如果沒有足夠的現金流，不就要扛個20～30年，過著天天加班的日子嗎？我身體真的受得了嗎？

資本家當然都希望年輕人最好全去買市值型，長期20至30年別動，還要不斷投入。這樣一來，你的時間就可以為他們所奴用，尤其在空頭週期無法賣股時，會更加被奴役。

買高股息的金流，不管是花掉還是再投入，都無所謂。至少，這會變成你提早離開職場的底氣。時間才是最貴的。

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