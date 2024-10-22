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台股ETF高息型續熱 市值型看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進。圖／Ingimage
台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進。圖／Ingimage

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，64檔台股ETF受益人最新一周增加14,094人，來到9,918,781人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅15檔受益人數增加，其中以元大高股息（0056）增加逾萬人表現最佳。

受益人增加前十名中，仍包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、兆豐電子高息等權（00943）、元大高股息、FT臺灣永續高息（00961）、凱基優選高股息30（00915）共六檔是高息型ETF；不過，在權值股護國神山的好表現加持下，四檔市值型ETF有迎頭趕上的態勢。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇，因此能持續穩定配息的才是最佳存股利器。此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。投資策略仍為逢低分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

群益台灣ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台灣碳費制度的實施不僅可促使企業符合國際供應鏈對減碳的要求，亦有機會抵減台灣企業向美歐國家所支付的碳關稅，因此，未來企業的獲利能力除了受到經濟環境、產業景氣、公司經營能力影響，排碳成本也將成為影響因素之一；而將低碳因素納入考量的投資組合，其投組較能因應未來碳費制度上路可能對企業獲利造成的影響。建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

近一周台股ETF受益人數增加前十名。(資料來源：CMoney)
近一周台股ETF受益人數增加前十名。(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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