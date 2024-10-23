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月配息4萬想退休？他憂「現金流很虛」 網一算秒懂驚人內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友配息4萬想退休。台股示意圖／聯合報系資料照
網友配息4萬想退休。台股示意圖／聯合報系資料照

投資ETF可達到每月穩定配息的效果，有單身族網友自認每月配息4萬元已可退休，但卻遭其他人質疑，ETF配息中股利或盈餘所得(54C)佔比可能不到一半，多數則由平準金支撐，因此其實是很虛的現金流。不過有人替該名單身網友試算，每月配息可達4萬元，等於本金高達1000萬元，表示經濟狀況無虞，根本不必替他擔心。

日前一名33歲單身住家裡的網友表示，目前每月有4萬元配息，他考慮乾脆辭職，選擇彈性工時的打工。

另一名網友PTT轉貼新聞並表示，現在的ETF配息中，54C佔比可能不到一半，剩餘費用則由平準金支撐，也就是自己的本金，因此即使看起來是穩定現金流，但實際上還是挺虛的。

其他人留言「早就說這是左手換右手了，只是不知道頂級玩家何時要讓它爆而已」、「才4萬，在高通膨下，有家庭你就算月收3倍都顯得不足」、「高配息機制會讓很多人對於未來金流產生錯誤的預期，不是不能買，只是我認為如果覺得月領4萬可以退休，那至少要累積到月領8萬，這樣面對市場波動才有抵抗力」、「隨便一天出門吃兩餐去個小景點就是幾千幾千的噴」、「認識北市地主都長期在一般公司上班了，凡人就想一直偷懶，難怪一直在底層」、「才4萬，至少也要10萬才有考慮的空間」。

不過也有人說「每月領3-6萬最少一千萬以上本金進去」、「可能一千萬只是他零頭」、「有現金1千萬還會在意要不要工作嗎」、「爸爸給的1000萬組etf，加上自己每月4萬月月扣1000」、「人家那個工作還可以月四萬配息，家裡一定很有錢，不用替他擔心」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

54C ETF PTT 本金

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