快訊

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

聽新聞
0:00 / 0:00

7月時說「降息債券ETF不一定會漲」被罵翻！ 專家不斷強調：要價差找股票

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

最近不少讀者問我債券ETF還能不能放？

今年7月中，我挑在全市場一片看好債券的氛圍下，上架一部主題「降息債券不見得會漲」的影音。

當時留言版罵聲隆隆，有人說我不懂債券，也有人說我跟教科書講的不一樣，還有人說等著我被打臉。

事後來看，本波債券最高點確實就是宣布降息那幾天，7月中那隻影音我提了4個我認為債券不會漲的理由：

1.通膨回不了過去低點

2.美國赤字問題嚴重，還有很多債券要印給你買

3.少了QE，少了最大買盤

4.台幣有可能轉向升值

最近債券跌的就是當時說的1跟2，當然現在人人都會分析債券為何不漲反跌，不過這就像警察開紅單，有價值的資訊不是告訴你為什麼被開紅單，而是告訴你警察在前面轉角開紅單。

我從一開始就不認同在債券裡面賺價差，過去一段時間也不斷跟讀者苦口婆心強調，要賺價差找股票，不要去債券市場浪費時間，除非你真的要的是那一年5、6%的債息。

就算是現在，我依然認為買債不如買股，台積電競爭力這麼好，嫌貴買不下手，有買便宜的00692、00935這種包著台積電的ETF，都比債券好太多了。

若真要配息，不說你還不知道，今年好幾檔高股息ETF年化輕鬆越過10%，如00918，會漲還會配，完全碾壓債券ETF表現。

當然，債券現在跌到這裡，其實我也沒有太悲觀，不過要不要逢低攤平？這就回到「資金效率」的問題，假設接下來台股再走一波主升段，搞不好抵你債券一抱抱3年。

也許你會說，「買債好安心，穩穩領息好放心」

的確是很安心，但你要想想進來市場到底是為了什麼？如果是為了安心，你可能根本不該入市。

「船停靠在碼頭是最安全的，但那不是造船的目地。」

所以結論是，找機會換回股票型商品吧！

如果想要看更清楚的內容，可以參考我在月中上架的影音「債券解套指南」...

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00692富邦公司治理 00918大華優利高填息30 ETF 00935野村臺灣新科技50 2330台積電 債券ETF 價差 降息

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

難熬…債券ETF跌不停！辣媽「需更多點時間等待」：預計美國總統大選前會持續這樣狀況

他買00935股利領2萬⋯慘被老婆「套路」騙錢！全網眼紅喊羨慕

買0050報酬達驚人的550%！財金教授：年輕人需避開「高股息ETF」陷阱

難熬…債券ETF跌不停！辣媽「需更多點時間等待」：預計美國總統大選前會持續這樣狀況

相關新聞

存股只要長期買買買就好？過來人揭5重要心態改變：投資理財很反人性

這個理財帳號是去年 10 月底創立的，截至今天，差不多滿一年啦！正式成為韭菜一整年，歡呼。今天想跟大家分享這一年中我所體悟到幾件雖然小但非常重要的事情。

00929配息下修該砍了？達人困惑指關鍵：殖利率最低有7%、大盤今年不到3%

「投資信念，影響操作態度」，信念指的是你相信的事情、觀念、價值，而不同信念帶來不同態度，最後決定你的行為。

7月時說「降息債券ETF不一定會漲」被罵翻！ 專家不斷強調：要價差找股票

我從一開始就不認同在債券裡面賺價差，過去一段時間也不斷跟讀者苦口婆心強調，要賺價差找股票，不要去債券市場浪費時間，除非你真的要的是那一年5、6%的債息。

薪水不動卻要面對萬物皆漲…更要投資市值型ETF！ 專家：00922還有22元以下甜甜價

00922兩萬初就能入手，價格親民很多，日前才剛除息，每股配發1元，現在還有22元以下的甜甜價可以撿。

00965將申購！首檔軍工國防ETF...可以買？專家「回測不客觀」：科技業才是核心

未來幾年內即將有一個預算上看3兆美元（相當於100兆台幣）的市場正在快速崛起，你會不會心動？如果把全球智慧型手機、AI、半導體這三大熱門主題的市場規模統計起來，竟然都還比3兆美元低，到底這個充滿潛力的市場是什麼產業？竟然有一檔ETF即將在台灣募集發行、成為全台第一個專注在這個產業的ETF？

左側交易起來？先買「債」說…殖利率狂升00687B卻爆大量！ 專家：降息慢要更有耐心

不只昨日爆大量，今天甫開盤，00687B因價位來到30元左右的低點，盤中成交已超過6萬張，成為最受市場青睞的美長天期債券ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。