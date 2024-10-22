7月時說「降息債券ETF不一定會漲」被罵翻！ 專家不斷強調：要價差找股票

最近不少讀者問我債券ETF還能不能放？

今年7月中，我挑在全市場一片看好債券的氛圍下，上架一部主題「降息債券不見得會漲」的影音。

當時留言版罵聲隆隆，有人說我不懂債券，也有人說我跟教科書講的不一樣，還有人說等著我被打臉。

事後來看，本波債券最高點確實就是宣布降息那幾天，7月中那隻影音我提了4個我認為債券不會漲的理由：

1.通膨回不了過去低點 2.美國赤字問題嚴重，還有很多債券要印給你買 3.少了QE，少了最大買盤 4.台幣有可能轉向升值

最近債券跌的就是當時說的1跟2，當然現在人人都會分析債券為何不漲反跌，不過這就像警察開紅單，有價值的資訊不是告訴你為什麼被開紅單，而是告訴你警察在前面轉角開紅單。

我從一開始就不認同在債券裡面賺價差，過去一段時間也不斷跟讀者苦口婆心強調，要賺價差找股票，不要去債券市場浪費時間，除非你真的要的是那一年5、6%的債息。

就算是現在，我依然認為買債不如買股，台積電競爭力這麼好，嫌貴買不下手，有買便宜的00692、00935這種包著台積電的ETF，都比債券好太多了。 若真要配息，不說你還不知道，今年好幾檔高股息ETF年化輕鬆越過10%，如00918，會漲還會配，完全碾壓債券ETF表現。

當然，債券現在跌到這裡，其實我也沒有太悲觀，不過要不要逢低攤平？這就回到「資金效率」的問題，假設接下來台股再走一波主升段，搞不好抵你債券一抱抱3年。

也許你會說，「買債好安心，穩穩領息好放心」

的確是很安心，但你要想想進來市場到底是為了什麼？如果是為了安心，你可能根本不該入市。

「船停靠在碼頭是最安全的，但那不是造船的目地。」

所以結論是，找機會換回股票型商品吧！

如果想要看更清楚的內容，可以參考我在月中上架的影音「債券解套指南」...

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