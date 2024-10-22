存股只要長期買買買就好？過來人揭5重要心態改變：投資理財很反人性

這個理財帳號是去年 10 月底創立的，截至今天，差不多滿一年啦！正式成為韭菜一整年，歡呼。今天想跟大家分享這一年中我所體悟到幾件雖然小但非常重要的事情。

1、不跟風

萊萊一開始完全不確定自己該買什麼，只想著賺錢，所以看到版上大神買什麼，我就跟著買。運氣好的時候小賺了一點，但大部分情況下還是得止損出場，少女股神夢就此破碎 。

這也讓我明白到，買股票就像我們去菜市場買菜或逛網拍一樣，都會貨比三家、精打細算，怎麼到了股票市場反而人云亦云呢？於是下定決心開始做功課，了解市場！

2、跨出圈層，賺不到認知外的錢

延續第一點，萊萊開始研究適合自己的投資方法後，發現這領域實在太深奧了！想做期指、想碰加密貨幣、甚至想開槓桿，心裡一堆事情想嘗試。但考慮到自己還不夠了解，貿然進場只會再次陷入跟風循環。

於是我開始大量閱讀、上線上課程，並且主動和經驗豐富的版友交流！理財圈的朋友們真的很樂於分享，只要敢開口（但要有禮貌喔！），大部分時間都能獲得正向回應。

3、制定明確目標

這裡指的是「階段性」的目標，系統性地拆解該做的事情。

我們可以有一個終極大目標，例如：月月配息 10 萬、總資產 3,000 萬。但這種大目標需要很長時間才能達成，對於新手來說容易喪失動力或者迷失方向。

所以，把大目標拆解為細項是很重要的，例如先達成月配 1 萬，再來 2 萬，逐步提升，這樣才能保持成就感和動力！

4、堅持長期主義

投資靠的是時間複利和滾雪球效應。短期收益雖然迷人，但我們追求的是長期的財富自由，因此萊萊一直提醒自己要堅定，除非真的有停損需求或目標改變，否則不輕易換股或賣出。

5、投資很反人性（控制情緒）

「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼」這句話真的應驗了！2024 年初股市一片大熱，許多人蜂擁入場，但到 7、8 月市場回檔時，許多人又像退潮般離開。

但對於長期投資者來說，在市場熱絡時反而要思考「是否利多出盡？要調整配置嗎？」而回檔時則是興奮地撿便宜加碼！

能夠控制情緒、堅定對目標的信念，對於長期投資者來說是最重要卻也最不容易做到的。

再過一陣子，也許我會有不同的想法，但對於目前的萊萊來說，這就是我的金律！

◎本文內容已獲萊萊的理財筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。