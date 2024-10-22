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00929配息下修該砍了？達人困惑指關鍵：殖利率最低有7%、大盤今年不到3%

聯合新聞網／ 小程故事
00929配息下修。台股示意圖／中央社
00929配息下修。台股示意圖／中央社

00929人人喊砍？

00929在9月開獎配息0.14元後，是從5月來第3次調降配息（0.2、0.18、0.16、0.14），隨著殖利率的下修、股價的調整，遭受各方質疑，很多人不禁問：出了什麼問題嗎？

還記得00929今年3月公布配息0.2元後，一片看好，紛紛搶進，多數人認為月配有利基市場，短短半年風雲變色，評價完全是天秤的兩端。手上有00929的人，到底該聽誰的？其實答案在自己心中。

面對市場質疑，我認為這是考驗存股財商的最佳時刻，接下來從3個面向分享我的看法。

1、投資00929目的

00929全名為復華台灣科技優息，2023年6月上市、是首檔月配ETF，雖屬高股息，但從命名上來看是強調優息；若只看殖利率，這檔從來都不是殖利率最高的ETF。

Q：那為什麼買進?

A：我看上月配、穩定配息、兼具成長。

以下試算最新股價+不同配息時殖利率：00929最新10月9日收盤18.73元

1、最新配息0.14元、殖利率約8.9%

2、上市以來平均配息0.144元、殖利率約9.2%

3、初始配息0.11元、殖利率約7%

這樣的殖利率，你覺得如何？

2、台股大盤殖利率

台股過去10年平均現金殖利率約落在4%左右，今年以來隨著台股基期拉高，大盤殖利率甚至不到3%（今年股利是企業去年獲利，股價已先行反應），而台股屬高殖利率市場，已是全球主要國家之首。

所以我們可以清楚知道，以現金殖利率3-4%而言，已經是所有上市公司的平均水準。

我們再回頭看看00929殖利率，不管是最高配息0.2元、最新配息0.14元、最低配息0.11元，至少還有7%起跳，你覺得如何？

3、台股定期定額Top5

根據證交所統計至今年8月數據

個股類依序為：台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金

現金殖利率依序為（以10月9日最新盤價）：1.5%、3.8%、4.2%、2.5%、3.1%

除台積電屬高成長價值股外，其他4檔金融股過去殖利率約為5-7%；即使現在約落在2.5-4%，仍是不少存股人心頭好。

雖個股與ETF本質上不同，無法直接比較，但背後存股邏輯是相通的，多數存金融股看重仍是股價穩定、殖利率優於定存等優勢。

3面向觀點彙整

1、從投資目的來看：

若只看殖利率，00929絕非最高的，那存00929的目的是什麼？是否還存在？

2、從台股大盤殖利率來看：

高股息ETF動輒10%以上的殖利率，不是常態，隨著大盤震盪，配息下修，其實只是校正回歸。

3、從台股定期定額TOP5來看：

00929選股邏輯具有低波動特性，同時殖利率仍有水準，加上具有月配現金流的彈性利用優勢。

「投資信念，影響操作態度」，信念指的是你相信的事情、觀念、價值，而不同信念帶來不同態度，最後決定你的行為。

若你常常對於自己買的標的有所動搖，心情隨著股價起伏七上八下，不妨參考看看我的自我對話三問：

一問信念：你的投資信念是什麼？

存股人：放下賺快錢的執念，培養慢慢變有錢的觀念，長期看好台股發展，不預測股價，選定適合自己的標的及組合，透過持續買進、長期持有，最後兌現投資目標。

二問態度：近期00929配息縮水，報酬不佳，你的心情如何？

存股人：信念影響態度，延續我的信念，面對00929目前狀況，我心情非常平靜，可說是毫無波瀾，完全沒有動搖我長期持有的想法，更不會影響我的生活。

三問行為：那接下來你會怎麼做？

存股人：我看上00929的三個選股邏輯：低波動度、低本益比、低股息變異性，而且月配模式適合我的財務需要，所以近期我持續在18.6-19元間持續買進。事實上，我不在乎當下數字的變動，而是著眼在未來資產的累積。

若能清楚的回應這自我三問，相信在存股路上，不但會更堅定自己的選擇，更是強化長期持有的底氣，一步步接近理想生活。

◎本文內容已獲小程故事授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 配息 高股息

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